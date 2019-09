Alternative zu WhatsApp: Kostenlose Android-App ist der Alleskönner-Messenger

WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Twitter und Google Messenger kommen ständig mit neuen Nachrichten? Eines der nervigsten Probleme bei all den verschiedenen Messenger Diensten: Das ständige Hin- und Her zwischen den ganzen einzelnen Apps. Eine Android-App bietet nun die ideale Lösung: Alle Messenger werden in der App nBubble Pro vereint. WhatsApp kommt mit neunen Änderungen. Diese fünf Neuerungen sollen den Messenger verbessern.

WhatsApp-Alternative: Alle Messenger zusammen

nBubble Pro vereint die Nachrichten und Chats aus verschiedenen Messenger-Diensten in einer App. Man muss also nicht ständig zwischen Dutzenden Apps hin- und herspringen, sondern kann alle Nachrichten in einer einzigen App abrufen. Der Nachteil für alle IPhone-Nutzer: Die App nBubble Pro gibt es aktuell ausschließlich über den Google Play Store für Android-Smartphones.

So funktioniert die App nBubble Pro für Android-Smartphones

In die App nBubble Pro können die verschiedensten Messenger-Dienste eingebunden werden. Sie sind dann allesamt in einer einzigen App integriert. Erhält man eine Nachricht - egal über welchen Messenger - erhält man eine Pop-up-Benachrichtigung. Diese wird in einer kleinen Blase - eben einem Bubble - angezeigt.

Ein weiterer Vorteil: Die App zeigt nicht nur die Nachrichten an, man kann mit ihr auch in allen verschiedenen Messenger-Diensten antworten.

nBubble Pro: Kostenfrei über Google Play Store herunterladen

Noch bis zum 26. August ist die WhatsApp-Alternative nBubble Pro kostenlos im Google Play Store erhältlich.