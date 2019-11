Aldi mit neuem Billig-Handy-Tarif - doch es gibt einen Haken

Ab diesem Donnerstag (21. November 2019) hat Aldi einen neuen Prepaid-Vertrag im Angebot. Bis zum 31. Dezember 2019 sollen Kunden das sogenannte Jahrespaket dann in allen Filialen kaufen können. Aldi hat allerdings einen Haken im Kleingedruckten versteckt.

Günstiges Aldi Talk Angebot: Das verspricht das Jahrespaket

Das Jahrespaket verspricht eine Allnet- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, Telefonie und Surfen im O2-Netz sowie 12GB LTE-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit bis zu 21,6 MBit/s. Kosten wird das Ganze 59,99 Euro im Jahr, der Betrag wird im Voraus für ein ganzes Jahr bezahlt. Rechnet man das auf den Monat herunter, kostet das Paket gerade einmal 5 Euro im Monat - ein super Preis, könnte man meinen.