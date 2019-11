Handy-Akku laden: 3 Tipps, die den Akku Ihres Smartphones schonen

Also lieber mehrmals aufladen, sobald man in der Nähe einer Lademöglichkeit ist, anstatt einmal komplett wieder auf 100 Prozent bringen. Tipp: Statt das Handy in der Nacht aufzuladen, stecken Sie es doch einfach während dem Frühstück und dem Abendessen kurz an den Strom.

Für eine akkuschonende Ladeweise bietet sich auch eine sogenannte Powerbank an, ein mobiler Ladespeicher, an dem man ein Smartphone auch unterwegs per USB-Kabel anschließen kann.