Allerheiligen 2019: Wer am 1. November frei hat und worum es an dem "stillen Feiertag" überhaupt geht

Wer hat am 1. November frei? Allerheiligen ist in katholisch geprägten deutschen Bundesländern ein Feiertag. Das heißt: In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland ist der 1. November 2019 ein gesetzlicher Feiertag und damit frei. Und da Allerheiligen in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, ist für all diejenigen, die am Wochenende nicht arbeiten müssen, ein verlängertes Wochenende möglich.

Was ist eigentlich Allerheiligen?

Als Allerheiligen wird ein vor allem christliches Fest bezeichnet, zu dem "aller Heiligen" gedacht werden soll. Was es bedarf, um als "heilig" bezeichnet zu werden, erklärt der Theologe Ulrich Lüke gegenüber Katholisch.de. Demnach werden "die, welche dem Vorbild Christi besonders gefolgt sind und durch das Vergießen ihres Blutes (Märtyrer) oder durch heroische Tugendübung (Bekenner) ein hervorragendes Zeugnis für das Himmelreich abgelegt haben", als "Heilige" bezeichnet.