Tank & Rast: Alle Raststätten ab 15. Juni geöffnet: Rechtzeitig vor dem Beginn der Sommerferien sollen an den deutschen Autobahnen wieder alle Raststätten öffnen. Bereits jetzt seien rund 80 Prozent der Standorte wieder in Betrieb, teilte das Raststättenunternehmen Tank & Rast am Montag (08.06.2020) in Bonn mit. Spätestens ab dem 15. Juni stünden den Autofahrern dann wieder alle Raststätten zur Verfügung.

Tank & Rast betreibt mit rund 400 Betrieben den weitaus größten Teil der Raststätten an den Autobahnen.

An den Raststätten würden die üblichen Hygienemaßnahmen der Gastronomie wie Abstandsregeln, Gebrauch von Mund- und Nasenbedeckung und mehr Reinigungen umgesetzt, teilte Tank & Rast weiter mit.

Seit Kurzem dürfen auch die Gaststätten und Hotels in Bayern wieder öffnen. Dies ist für viele Betreiber jedoch nur ein schwacher Trost.Die Corona-Pandemie hat die Branche hart getroffen – entsprechend bitter fällt die Bilanz aus.