So dreist sind die Diebe im Supermarkt: Vorsicht vor diesem Trick!

Ein aktueller Fall aus dem mittelfränkischen Weißenburg (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) zeigt einen Diebstahl, wie er aktuell ziemlich häufig in Supermärkten vorkommt. Die Rede ist vom sogenannten Supermarkt-Trick.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch (19. Februar 2020) in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse einer 51 jährigen Frau und entfernte sich unerkannt mit der Beute, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei Weißenburg in dem Fall nach Zeugen, die sich unter der 09141/8687-0 melden können.

So gehen die Supermarkt-Diebe vor: Vorsicht vor diesem Trick

Unabhängig von dem Fall in Weißenburg: Das Muster des Vorgehens lässt sich in vielen Fällen wiedererkennen. Die Supermarkt-Diebe verhalten sich möglichst unauffällig, beobachten ihr Opfer aber dabei. Meist suchen sie sich ältere Menschen als Opfer aus. Sie schlagen zu, wenn diese unaufmerksam sind - und ihre Taschen aus den Augen lassen.

Die Polizei hat sechs hilfreiche Tipps zusammengestellt, wie Bürger die Supermarkt-Diebe erkennen und den Tätern einen Strich durch die Rechnung machen können: