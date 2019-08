Summer Breeze 2019: Alle Infos zu Tickets, Line-up und Neuheiten

Alle Metalfans kommen auch dieses Jahr wieder auf ihre Kosten, und das nicht nur beim Wacken Festival in Norddeutschland. 130 Bands, 40.000 Festivalbesucher und 4 verschiedene Stages: Das ist das Summer Breeze Festival 2019 in Süddeutschland bei Dinkelsbühl. Alle wichtigen Informationen zu Tickets, Terminen, Camping und welche Neuheiten es in diesem Jahr gibt - inFranken.de klärt die wichtigsten Fragen zum Kult-Festival.

Wann findet das Summer Breeze Festival 2019 statt?

Das Summer Breeze Festival 2019 findet dieses Jahr von Mittwoch, 14.August 2019, bis Sonntag, 18. August 2019 statt.

Wer sind die Headliner?

Mit den schwedischen Alternative-Rockern In Flames konnte für das Festival 2019 noch ein weiterer Headliner gewonnen werden. Außerdem mit dabei sind in diesem Jahr Avantasia, Bullet for my Valentine, Parkway Drive, King Diamond und viele mehr. Insgesamt wurden 130 Bands für das Festival bestätigt.

Wie sieht das genaue Line-Up aus?

Auf dem Festivalgelände des Summer Breeze Festivals 2019 gibt es vier Bühnen: die Main-Stage, die T-Stage, die Ficken Party-Stage und die Wera Tool Rebel Stage. Auch in diesem Jahr geht es bereits am Dienstag wieder los und geht mit dem Warm-up Mittwoch weiter. Die folgenden Informationen zum konkreten Line-Up wurden am 19.Juli 2019 vom Veranstalter selbst veröffentlicht und stehen als ausführliche Tabelle auf der Summer Breeze Website zum Download bereit.

Dienstag, 13. August 2019 - Zugang nur mit Festivalticket

Ficken Party Stage

15:00 - 16:30 - Fantasy Filmfest presents: "Heavy Trip" (Filmvorführung)

17:00 - 18:30 - Full Circle - Last Exit Rock 'n' Roll (Filmvorführung)

18:30 - 19:15 - DOUBLE CRUSH SYNDROME

19:15 - 19.45 - Ficken Disco

19:45 - 20.30 - EAT THE GUN

20:30 - 21.00 - Ficken Disco

21:00 - 21:45 - THE NEW DEATH CULT

21:45 - 22.15 - Ficken Disco

22:15 - 23:00 - MORBID ALCOHOLICA

23:00 - 23:30 - Ficken Disco

23:30 - 00:30 - TRAGEDY

00:30 - 02:00 - Ficken Disco

Mittwoch, 14. August 2019 - Zugang nur mit Festivalticket

T-Stage

15:00 - 16:00 - BLASMUSIK ILLENSCHWANG

16:50 - 17:35 - NAILED TO OBSCURITY

Donnerstag, 15. August 2019

Main Stage

12:00 - 12:45 - IRON REAGAN

12:55 - 13:40 - LORD OF THE LOST

13:50 - 14:35 - VERSENGOLD

14:45 - 15:45 - AVATAR

15:55 - 16:55 - CLAWFINGER

17:05 - 18:05 - KVELERTAK

18:20 - 19:20 - TESTAMENT

19:40 - 21:10 - IN FLAMES

21:30 - 23:20 - AVANTASIA

23:35 - 00:50 - MESHUGGAH

01:00 - 02:00 - CRADLE OF FILTH

Freitag, 16. August 2019

T-Stage

11:30 - 12:15 - TURBOBIER

12:55 - 13:40 - DUST BOLT

14:20 - 15:05 - DESERTED FEAR

15:45 - 16:30 - ABORTED

17:10 - 17:55 - LEGION OF THE DAMNED

18:35 - 19:35 - ROTTING CHRIST

20:30 - 21:30 - NAPALM DEATH

22:25 - 23:25 - ZEAL & ARDOR

00:20 - 01:20 - THY ART IS MURDER

02:15 - 03:00 - CYPECORE

Samstag, 17. August 2019

Main Stage

12:00 - 12:45 - EVERGREEN TERRACE

12:55 - 13:40 - BRAINSTORM

13:50 - 14:35 - VAN CANTO

14:45 - 15:45 - BURY TOMORROW

15:55 - 16:55 - EQUILIBRIUM

17:05 - 18:20 - LORDI

18:35 - 19:50 - ELUVEITIE

20:10 - 21:25 - SUBWAY TO SALLY

21:45 - 23:15 - BULLET FOR MY VALENTINE

23:30 - 00:45 - DIMMU BORGIR

01:00 - 02:00 - LEPROUS

Tipps für die Anreise

Das Festivalgelände befindet sich in Illenschwang, circa 10 Minuten Fahrtweg von Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) entfernt. Für die Anfahrt mit dem Auto empfehlen wir die folgende Adresse als Navigationshilfe: Illenschwang, 91749 Wittelshofen

Wer mit dem Bus anreist, findet auf der Summer Breeze Website eine ausführliche Beschreibung, welche Busshuttles fahren und wie man einen Platz reservieren kann. Es fahren Busse ab Stuttgart Hbf, Stuttgart Flughafen, Ulm Hbf, Nürnberg Hbf sowie Nürnberg Flughafen direkt zum Festivalgelände.Sitzplatzreservierungen können unter anderem auf der Homepage von Mondial Events vorgenommen werden.

Camping-Möglichkeiten

Das Camping ist im Ticketpreis bereits enthalten. Es gibt den normalen Campingplatz, das etwas ökologischere Green Camping und das Comfort Camping mit richtigen Betten. Zudem kann das Auto direkt neben dem Zelt geparkt werden, auch auf dem Green Camping.

Was kosten die Tickets beim Summer Breeze 2019?

Das klassische Summer Breeze Festivalticket für 4 Tage kostet 133 Euro. Tagestickets für Donnerstag, Freitag oder Samstag gibt es bereits ab 66,60 Euro zu kaufen. Aktuell gibt es sowohl noch Festival- sowie Tagestickets im Onlineshop zu kaufen (Stand: 02.08.2019).

Dieses Jahr neu: Wertstoffhof

Zum ersten Mal wird es dieses Jahr einen Wertstoffhof auf dem Festivalgelände geben, um die riesigen Mengen an anfallendem Müll im Zaum zu halten. Gelbe Säcke, Metall, Restmüll und Papier können hier getrennt und anschließend entsorgt werden. Der Wertstoffhof wird sich nahe der Tageskasse am Betonweg befinden. Auf dem Geländeplan ist dieser durch ein grünes Recycling-Symbol gekennzeichnet.