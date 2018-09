Leipzig vor 1 Stunde

Forschung

Studie zeigt: Das passiert bei Depressionen in unserem Gehirn - Revolution in der Behandlung möglich?

322 Millionen Menschen waren 2015 weltweit an Depressionen erkrankt - 4,4 Prozent der Menschheit also. Bislang ist man in der Forschung im Dunkeln getappt, was die Ursache für Depressionen ist. Eine Studie aus Leipzig bringt weitere Erkenntnisse.