Zum Stress abbauen: Bauernhöfe bieten Kuhkuschel-Kurse an

"Hallo Schatz", begrüßt Anja Engel-Wilges die Kuh "Isabella". Vorsichtig stapft die 51-Jährige durch das Stroh und hockt sich neben das Tier, das alle liebevoll "Bella" nennen. Mit einem zufriedenen Schnauben legt "Bella" ihren großen, schweren Kopf auf den Schoß von Engel-Wilges. Die beiden kennen sich schon eine Weile. Seit 2016 kommt die Frührentnerin zweimal im Jahr auf den Hof von Familie Eschmann nahe der oberbergischen Stadt Waldbröl, rund 60 Kilometer östlich von Köln.

Kuhkuscheln in Waldbröl.

"Die Kühe genießen das einfach", sagt Melanie Eschmann, die sich am Scheunentor anlehnt. Ihre Familie bietet seit acht Jahren "Kuhkuschel-Kurse" an. Sogar Zelten auf der Kuhweide ist möglich. "Wir möchten zeigen, dass Kühe nicht nur Nutztiere sind, sondern auch eine beruhigende Wirkung auf Menschen haben", betont die Bäuerin.

Neuer Wellness-Trend: "cowcuddling"

Der Trend kommt ursprünglich aus den Niederlanden ("Koe-Knuffelen"). Viele Bauernhöfe dort lassen Touristen für ein paar Stunden mit ihren Tieren schmusen. Auch in der Eifel, im Sauerland und im Allgäu sowie in Österreich und der Schweiz setzen Bauern auf das Konzept; die US-amerikanische "New York Times" und der britische "Independent" berichteten bereits über den Wellness-Trend "cowcuddling".