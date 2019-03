Störung bei Facebook, Instagram und WhatsApp: Warum sind die Kanäle down?

Was ist los bei Facebook und Instagram? Am Mittwochabend (13. März 2019) häufen sich die Störungsmeldungen. Facebook- und Instagram-Posts können nicht abgesetzt werden, sowohl Links als auch Bilder lassen sich nicht über Facebook verbreiten. Auch Nachrichten lassen sich zum Teil nicht mehr verschicken.

Um 18.49 Uhr meldet sich Facebook per Twitter zu Wort. "Uns ist bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme haben, auf die Facebook Apps zuzugreifen. Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen." heißt es. Ein sogenannter "DDoS Attacke", also das gezielte Lahmlegen des Servers, wird ausgeschlossen.

Wer sich neu anmelden möchte, bekommt eine Fehlermeldung: "Facebook ist aktuell leider nicht verfügbar" und wird zum Hilfebereich der Seite weitergeleitet. Dort gibt es nähere Erklärungen. Das dem Nutzer diese Seite angezeigt wird, kann daran liegen, "dass wir Änderungen an der Datenbank vornehmen, auf der dein Konto gespeichert ist.". Normalerweise, so heißt es weiter, dürfe dieser Prozess kein Einfluss auf das Konto haben.

Facebook informiert abschließend, dass " wir nicht in allen Konten gleichzeitig Wartungsarbeiten durchführen. Möglicherweise können deine Freunde auf die Seite zugreifen, obwohl du noch keinen Zugriff auf dein Konto hast." Diese allgemeinen Informationen sind natürlich nicht der wirkliche Grund für die Ausfälle an diesem Mittwochnachmittag.

Ein Blick auf das Störungsradar von allestörungen.de zeigt: Vor allem in den USA gibt es einen Ausschlag. Aber auch Deutschland wird von mehreren Störungen heimgesucht. Seit 17 Uhr, so allestörungen.de, hat Facebook eine Störung. Der Grund und vor allem die Lösung sind aktuell noch nicht bekannt.

Down: Einloggen bei Facebook und Instagram nicht möglich

User, vor allem aus dem Raum Nordrhein-Westfalen, schreiben von komplett Ausfällen von Facebook. Sie können nicht oder nur sehr schleppend auf das soziale Netzwerk zugreifen.

Auch Instagram ist offenbar von diesem Ausfall betroffen: Nutzer können sich nicht mehr einloggen beziehungsweise lädt die App nicht mehr.

Auch WhatsApp betroffen?

Ist auch WhatsApp betroffen? Laut t-online.de soll auch der Messengerdienst betroffen sein. Nutzer klagen über Schwierigkeiten beim Versenden von Nachrichten.

inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten zu den Störungen gibt.

tu/srü