Stiftung Warentest testet Colorwaschmittel: Flüssigwaschmittel oder Gelkissen - was ist besser?

Colorwaschmittel im Test: Im Duell um die beste Waschwirkung haben sich bei Waschmitteln große Unterschiede gezeigt.

Laut Stiftung Warentest entfernen die stärksten Flüssigwaschmittel Schmutz und Flecken deutlich besser als alle Gelkissen. Und dabei liegen günstige Produkte auf den vorderen Plätzen: Acht der neun mit "Gut" bewerteten Produkte sind Handelsmarken von Discountern, Drogerie- und Supermarktketten. Die vier Gewinner kosten 14 Cent je Wäsche. Das einzige Markenprodukt, das eine gute Bewertung erhalten hat, kostet 25 Cent.

Stiftung Warentest sagt

Zehn Flüssigwaschmittel schneiden gut ab

Im Test wurden zwei flüssige Waschmittel mit mangelhaft bewertet, da sie den Schmutz mehr verteilen, als ihn zu entfernen. Nach mehreren Wäschen mit ihnen sind die Kleidungsstücke dann schmutzig-vergraut. Darüber hinaus wirken sie, wie auch zwei andere Flüssigwaschmittel, schwach gegen Flecken.

Vollwaschmittel schneiden grundsätzlich besser ab als Colorwaschmittel

Allerdings schneiden Vollwaschmittelpulver grundsätzlich besser als Colormittel ab, da sie Bleichmittel enthalten. Zehn der Flüssigen können aber trotzdem mit einer wirksamen Kombination an fettlösenden Tensiden und schmutzentfernenden Enzymen, Flecken bei nur 40 Grad gut entfernen.

Bunte Wäsche mit Colorwaschmittel pflegen

Da in Colormitteln keine Bleiche enthalten ist, sind sie besonders schonend für farbige Kleidung. Zudem sollen sie Abfärben verhindern. Im Test waren die Farben mit allen Mitteln nach 20 Wäschen noch schön. Die meisten haben verhindert,dass Kleidungsstücke auf andere abfärben. Vier Gelkissen und drei Flüssigmittel schnitten befriedigend ab. In der Kategorie "Faserschonung" fielen die Ergebnisse bei den meisten eher mäßig aus.

Neue Rezeptur

Seit 2018 haben fast alle Anbieter ihr Waschmittel stärker konzentriert, um Transportkosten und Verpackungsmüll zu sparen. So benötigt eine Waschladung jetzt statt 75 meist nur noch 50 bis 55 Milliliter Colorwaschmittel. Allerdings scheinen einige der Hersteller mit den neuen Rezepturen noch nicht zufrieden zu sein. Zu 11 der 21 getesteten Produkte teilten die Anbieter mit, dass sie die Rezepturen seit Beginn der Überprüfungen noch einmal geändert haben. Zwei Gelkissen, die in der Werbung angepriesen wurden, wurden im Test nur mit ausreichend oder mangelhaft bewertet. Sie liegen dennoch nach wie vor in den Supermarkt-Regalen. Aber erfreulicherweise auch alle vier Testsieger.

