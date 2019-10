Stiftung Warentest nimmt Naturkosmetik auseinander: Wo Natur draufsteht, ist nicht immer Natur drin

"Nature", "pure", "natural" und "Botanicals" - mit diesen Beschreibungen schmücken die Hersteller ihre Produkte in den Regalen. Es ist aber nicht alles was als "natürlich" ausgeschrieben ist, wirklich zertifizierte Naturkosmetik. Dies ergab ein Test der Stiftung Warentest.

Versteckte Inhaltsstoffe

Neben dem angepriesenen "100% kalt gepressten Öl" findet sich in solchen Produkten auch Synthetisches. Der synthetische Zusatz Polyethylenglykol findet sich dort beispielsweise und wird als Feuchthaltemittel eingesetzt.Bei anderen Kosmetika mit dem Aushängeschild "grün" sind keine Mineralölbestandteile oder Silikone vorhanden, dafür aber synthetische Duftstoffe oder Emulgatoren aus erdölbasierten Rohstoffen. Zudem sind auch pflanzliche Zutaten aus dem Bio-Anbau enthalten, doch oft nicht in großen Anteilen.

Zertifiziertes Naturkosmetik Shampoo

Forderung nach Vorgaben

16 Pflegeprodukte mit Naturoptik wurden von der Verbraucherzentrale Hamburg untersucht und in den Inhaltslisten fanden sich jede Menge lösliche Kunststoffe. Dieses "Greenwashing" soll durch rechtsverbindliche Vorgaben verhindert werden, fordert die vzhh. Die Iso-Norm hilft wenig. Ihre Kriterien lassen den Herstellern zu viel Spielraum. Da gilt ein 49-prozentiger Mineralölanteil noch als "naturnah".

Bodycream zertifiziert mit Natrue-Siegel

Siegel für zertifizierte Naturkosmetik

Das Label "Natrue" des gleichnamigen gemeinnützigen Verband und der "BDIH-Standard" des Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen bieten hierzulande die zwei wichtigsten Siegel für zertifizierte Naturkosmetik. Sie werden für Produkte vergeben, die weder erdölbasierte Rohstoffe enthalten noch synthetische Farb- und Duftstoffe.

