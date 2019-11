Stiftung Warentest: Elf Kaffeevollautomaten getestet - Ergebnis überraschend gut

Die besten drei Vollkaffeeautomaten

Unter den Geräten mit Milchschaumautomatik schnitt die Melitta Caffeo Barista TS Kaffeemaschine, so wie fünf weitere Produkte, mit "gut" ab. Preislich liegt das Gerät zwischen 800 und 960 Euro. Der gebrühte Kaffee schneidet bei den Testern sehr gut ab, auch der Milchschaum wird gelobt. Weiterhin ist die Aufheizzeit gering und die Handhabung überzeugt. Reinigung und Entkalkung bereiten keine Probleme.

Als Vollkaffeemaschine mit manuellem Milchaufschäumer überzeugt Philips EP2220/10. Preislich liegt das Produkt in einem wesentlich niedrigeren Bereich. Im Schnitt zahlt man zwischen 298 Euro und 400 Euro, die Preise pendeln sich in der Regel bei circa 315 Euro ein. Bis auf den Stromverbrauch, welcher nur mit "befriedigend" bewertet wurde, konnten alle Aspekte der Maschine mit der Note "gut" versehen werden. Die Zubereitung der Getränke ist einfach, Reinigung und Entkalkung gut machbar, die Kaffeestärke und Aufheizzeit sind beide gut und auch der Milchschaum überzeugt.

Auch die Kaffeemaschinen ohne jegliche Milchschäumfunktion konnten mit "gut" bewertet werden. Mit einem moderaten Preis zwischen 230 Euro und 380 Euro beweist sich die Severin KV 8090 im Test. Wie bei den anderen beiden Produkten können Handhabung, technische Aspekte, Umwelteigenschaften und Geschmack insgesamt überzeugen. Die Bewertung des Milchschaums wurde bei dieser Kaffeemaschine jedoch ausgelassen, da er von Hand angefertigt werden muss und der Geschmack und das Aussehen daher vom Können der Person selbst abhängig sind.

Ein Produkt konnte nur mit "befriedigend" bewertet werden:

Schlechter als "gut" schnitt im Test tatsächlich nur ein Kaffeevollautomat ab: Krups Quattro Force EA819. Das Produkt wurde mit "befriedigend" bewertet. Schwierigkeiten treten hier vor allem bei der Handhabung auf. Die Reinigung und Entkalkung sowie die Bedienung sind komplizierter als bei den anderen Maschinen und auch die allgemeine Hygiene überzeugt nicht. Der Teilbereich wurde mit "ausreichend" bewertet und zieht die sonst gute restliche Bewertung somit runter.

Abschließend kann also gesagt werden, dass Kaffeevollautomaten in den meisten Fällen zwar etwas teurer sind, sich der Preis aber auch rentiert. Die Qualität des Kaffees ist gewährleistet und die spannendsten Kaffeevariationen können ganz einfach auch von unerfahrenen Benutzern gebrüht werden.

