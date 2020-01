Wenn der Staubsauger stinkt: So einfach verhindern Sie üble Gerüche

Das Problem kennt jeder, der der Boden regelmäßig reinigt: Schon während der Staubsauger noch läuft, spätestens aber nach dem Saugen, macht sich ein unangenehmer Geruch in der Wohnung breit.

Meist ist die Ursache für einen stinkenden Staubsauger harmlos und kann schnell beseitigt werden. Allerdings sollte ein möglicher Defekt des Geräts ausgeschlossen werden. inFranken.de klärt auf, wie es zum Mief beim Saugen kommt und welche Mittel Abhilfe schaffen.

Stinkender Staubsauger: Das sind die möglichen Ursachen

Der komische Geruch aus dem Staubsauger kommt meist aus dem Beutel und liegt meist an Lebensmittelresten und Flüssigkeiten, die aufgesaugt wurden. Da Staubsaugerbeutel nur in größeren Abständen ausgetauscht werden, können sich pflanzliche oder tierische Rückstände mit der Zeit zersetzen und Gestank verbreiten. Flüssigkeiten oder feuchter Staub sorgen für zusätzliche Müffel-Gefahr, weil sie zusammen mit Wärme im Innern des Staubsaugers perfekte Bedingungen für das Wachstum von Bakterien und Schimmel schaffen.

Wer nun glaubt, dass er mit einem beutellosen Gerät auf der sicheren Seite ist, irrt: Auch im warmen Staubauffangbehälter bilden sich Keime und Bakterien. Auch Milben, genauer gesagt ein zu selten gereinigter Milbenfilter, oder aufgesaugte Tierhaare können Ursachen für Staubsauger-Mief sein. Viele saugen ins Haus eingedrungene Spinnen mit dem Staubsauger auf. Der Mythos, dass die Tiere diese Prozedur überleben können, hält sich hartnäckig.