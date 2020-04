Sprudelspaß aus natürlichen Zutaten: Badebomben ganz einfach selbst machen

Badekugeln sind nicht nur bei Kindern sehr beliebt. Im Laden sind sie leider oft sehr teuer. Dabei kann man Badebomben auch selbst machen. Aufgrund der einfachen Herstellung können auch Kinder mithelfen.

Der Sprudeleffekt entsteht bei diesen selbstgemachten Badekugeln durch die Reaktion zwischen dem Natron und der Zitronensäure. Die Badekugeln enthalten nur natürliche Zutaten, die nach Belieben variiert werden können. Dabei können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Dafür benötigen Sie:

eine Herz-Silikonform (falls Sie diese nicht zur Hand haben, funktioniert auch jede andere Silikonform)

130 g Natron

120 g Zitronensäure

60 g Speisestärke

3 EL Kokosöl

10 Tropfen ätherisches Öl Ihrer Wahl

Lebensmittelfarbe nach Belieben

Optional: getrocknete Blüten oder Kräuter, wie beispielsweise Lavendel oder Thymian

So geht's: Anleitung für Badekugeln

Schritt 1:

Vermengen Sie Natron, Zitronensäure und Speisestärke in einer Schüssel. Erwärmen Sie dann das Kokosöl und vermischen Sie es mit den trockenen Zutaten.

Schritt 2:

Dann fügen Sie die Lebensmittelfarbe, die getrockneten Blüten oder Kräuter und das ätherische Öl hinzu. Nun muss alles so lange verrührt werden, bis ein nasser Sand entsteht.

Schritt 3:

Füllen Sie die Mischung in die Silikonform und lassen Sie sie für mindestens acht Stunden im Kühlschrank ruhen.

Schritt 4:

Anschließend die Badeherzen vorsichtig aus der Form herausnehmen. Der Badezusatz sollte trocken und luftdicht gelagert werden. Schön verpackt, eigenen Sie sich auch als kleines Geschenk oder Giveaway.

