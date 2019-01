Spielzug, Zahnbürste: Hundegadgets unter 20 Euro

Ob Wassernapf für unterwegs oder Hilfsmittel für die Fell- und Zahnpflege des Hundes, diese Gadgets können das Leben Ihres Hundes verbessern. Dabei kosten viele Gadgets nicht mehr als 20 Euro. Wir haben fünf Hundegadget Schnäppchen für Euch herausgesucht:

Goods & Gadgets: Hunde Trinkflasche mit integriertem Trinknapf

Die Trinkflasche mit integriertem Trinknapf kann mit einem Klettverschluss an der Leine, dem Rucksack oder an einer Tasche befestigt werden. Durch leichtes pressen der Flasche, fließt Wasser in den Napf und Ihr Hund kann auch unterwegs trinken. Überschüssiges Wasser kann bei Bedarf wieder eingesogen werden.

Hunde Trinkflasche mit integriertem Trinknapf für 5,95 Euro statt 19,95 Euro*

Rudelkönig: Hunde Futterbeutel in verschiedenen Farben - Apportierdummy für Hundeerziehung

Laut Hersteller von Hundetrainern entworfen und empfohlen für die Hundeerziehung. Das mit Futter befüllbare Spielzeug weckt den Jagdtrieb des Hundes, der dadurch spielerisch das Apportieren lernt.

Rudelkönig Hunde Futterbeutel in verschiedenen Farben - Apportierdummy für Hundeerziehung für 10,95 Euro

Fulltime E-Gadget: Hundespielzeug Hundekauen Zahnbürste

Das Zahnbürste mit Fleischgeschmack animiert Ihren Hund auf dem Spielzeug zu kauen, und dadurch seine Zähne und das Zahnfleisch zu reinigen. Macht das Zähneputzen zu einem angenehmen Erlebnis für Ihr Haustier und fördert das Kauen, laut Hersteller.

Hundekauspielzeug Zahnbürste für 3,90 Euro

Petino: Fellpflegehandschuh und Tierhaarentferner Bürste

Der mit Noppen besetzte Handschuh entfernt lose Haare und Schuppen und dient gleichzeitig als Massage für den Hund. Nach der Pflege lassen sich die Haare vom Handschuh abziehen.

Fellpflegehandschuh und Tierhaarentferner für 3,99 Euro

Senzeal: Anti-Schling Fressnapf, Faltbare Schüssel und Edelstahlkamm

Der Fressnapf fördert laut Hersteller die Verdauung des Hundes und reduziert das Risiko von Erstickung, Blähungen und Unwohlsein durch zu schnelles Essen. Zusätzlich zu dem Anti-Schling Fressnapf gibt es eine faltbare Schüssel für unterwegs und einen Edelstahlkamm für die Fellpflege

Anti-Schling Futternapf, faltbare Schüssel und Edelstahlkamm für 12,99 Euro

