Sommerpause: Wetter in Franken ist wird grau und nass - Lichtblick zum Start in die Woche

Grau in Grau - die Wetteraussichten für Franken: Am Samstag (06.06.2020) und Sonntag (07.06.2020) haben wir es mit einer kühlen Luftmasse zu tun, auf die von Süden her immer wieder mal feuchtere und wärmere Luft trifft. Dadurch bilden sich Samstag Mittag, Nachmittag und Abend einzelne schauerartige Regengebiete, dessen Hauptaktivität sich von Franken allmählich an die Alpen verlagert. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Sonntag fällt in einem Streifen diagonal über der Mitte Bayerns Regen, in Unterfranken sind dagegen längere trockene Phasen und einige Wolkenlücken möglich.

Trockene Phasen mit Zwischenaufheiterungen treten am ehesten am Sonntag im Nordwesten auf. Ansonsten bleibt es meist stark bewölkt bis bedeckt, immer mal wieder ist leichter bis mäßiger Regen möglich. Der Südwest- bis Westwind lässt langsam nach. Am Samstag gibt es starke, am Sonntag frische Böen. Laut Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 17 Grad.

Wetter am Wochenanfang: Grau bei um die 20 Grad

Von Montag bis Mittwoch wandert das Tief südwärts nach Ostfrankreich und ist nur noch auf den Höhenwetterkarten deutlich zu erkennen. Mit schwachen östlichen Winden kommen feuchtere und auch wärmere Luftmassen zu uns. Am Montag treten gebietsweise etwas Regen oder Regenschauer auf, besonders in Franken. Aber auch Sonne ist zwischendurch möglich.

Auch am Dienstag bleibt es grau. Zeitweise ist in Richtung Alpen Regen möglich. Höchstwerte 15 bis 21 Grad, schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Mittwoch fällt vor allem im Süden Bayerns Regen. Die Temperaturen belaufen sich zwischen 13 und 8 Grad.