Sommergrillen auf dem Main: Mit inFranken.de 15 % auf eine Fahrt mit dem BBQ-Donut sparen

Der neue Trend in diesem Sommer: Mit Freunden grillen und gleichzeitig eine Bootstour auf Frankens schönstem Fluss machen! Mit dem BBQ-Donut ist in Schweinfurt beides möglich: Durch eine Mischung aus überdimensionalem schwimmendem Donut, Sonnenschirm und Tischgrill bietet der BBQ-Donut genug Platz für kühle Getränke, Grillgut und Beilagen sowie eine integrierte Grillplattform. Mehr Informationen finden Sie in unserem ausführlichen Artikel.

Je nach Paket kann die schwimmende Grillplattform zwischen einer und drei Stunden gemietet werden. Sie bietet Platz für bis zu 10 Personen in Feierlaune. Ob Geburtstag, Junggesellenabschied oder Team-Event: Mit dem Code "inFranken.de15" sparen Sie jetzt 15 Prozent bei der Buchung Ihrer Fahrt mit dem BBQ-Donut! Egal ob ein Sektfrühstück für den Geburtstag, ein Weißwurstfrühstück mit den Großeltern oder das Grillpaket mit Freunden: Auf der Homepage von BBQ-Donut finden Sie das passende Paket für jeden Anlass.

Rabattcode für Fahrten am Donnerstag und Freitag

Den Rabattcode "inFranken.de15" können Sie im Zeitraum vom 30.06.2019 bis 30.09.2019online einlösen, und zwar für alle BBQ-Donut-Fahrten, die am Donnerstag oder Freitag stattfinden.

Sparen mit dem BBQ-Donut: So funktioniert's

1. Gutscheincode "inFranken.de15" kopieren (ohne Anführungszeichen)

2. Auf der Seite von BBQ-Donut Franken gewünschten Termin wählen und Grill-Package zusammenstellen (oder bereits fertiges Paket wählen)

3. Gutscheincode "inFranken.de15" einfügen

4. Buchungsanfrage abschicken

5. Ab auf's Boot und los geht's!

Anfahrt und Kontakt

Die BBQ-Donut Franken GmbH befindet sich direkt am Mainufer gegenüber des Mercure Hotels. Die genaue Adresse lautet: BBQ-Donut Franken GmbH & Co. KG, Gutermann-Promenade, 97421 Schweinfurt

Nutzen Sie die folgenden öffentlichen Parkplätze:

Parkhaus: Georg Schäfer Museum // 5 Minuten

Parkplatz: Wehranlagen // 10 Minuten // Kostenlos

Parkplatz: Hotel Mercure // 10 Minuten // Kostenpflichtig

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie BBQ-Donut Franken unter der Telefonnummer 0160/1181520. Oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@bbq-donut-franken.de

Praktisch, nicht nur für Junggesellenabschiede: Mit der Bahn ist BBQ-Donut Franken von der Bahnstation "Schweinfurt Mitte" in nur 3 Gehminuten zu erreichen.

Für folgende Tage und Uhrzeiten können Sie eine Bootstour auf den BBQ-Donuts buchen:

Donnerstag 17-21 Uhr

Freitag 16-22 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage 9-22 Uhr

Tag vor Feiertagen 17-22 Uhr





