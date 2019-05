Sommer, Sonne, Sonnenschutz: Das brauchen Sie für den perfekten Schutz

Der Schutz vor den schädlichen Sonnenstrahlen ist wichtig und verhindert Sonnenbrand, Kopfschmerzen und Dehydration. Sonnenschutz ist somit Pflicht! Um sich nicht komplett vor der Sonne verstecken zu müssen, haben wir 6 Dinge für Sie herausgesucht, die einen herrlichen Sommertag an der frischen Luft ermöglichen - und zwar bestens geschützt.

1. Sonnencreme

Eines der wichtigsten Sonnenschutzmittel ist die Sonnencreme. Auf sie darf nicht verzichtet werden. Auch wenn die Temperaturen etwas sinken sollten, muss drauf geachtet werden, sich ordentlich einzucremen. Denn: Auch bei kühleren Temperaturen kann die UV-Strahlung hoch sein und die Haut angegriffen werden. Je nach Hauttyp sollte dabei auf den Lichtschutzfaktor der Sonnencreme geachtet werden.

Wer viel Wert auf Bräune legt, für den gibt es Sonnenöle, die ebenfalls Lichtschutzfaktor bieten.

Aber Vorsicht: Die meisten Öle bieten einen sehr geringen Schutz. Achten Sie darauf, dass der Mindestlichtschutzfaktor 30 gegeben ist. Denn trotz Bräune ist die Haut gegenüber den Sonnenstrahlen empfindlich.

2.Sonnenbrille

Sie dienen nicht nur als schönes Accessoire, sondern bieten auch Schutz für die Augen: Sonnenbrillen. Der UV-Schutz der Brille sollte mindestens bei 400 liegen.

3.Sonnenschirm

Ob am Strand, am See oder auf dem Balkon: Der Sonnenschirm schafft ein schattiges Plätzchen. Perfekt geeignet für ein kurzes Schläfchen auf der Liege.

4.Sonnensegel

Wem die Schattenmöglichkeit unter einem Sonnenschirm nicht genügt, der sollte zu einem Sonnensegel greifen. Das drei mal drei Meter große Segel lässt sich super über einem Sandkasten oder einem Planschbecken aufspannen. Oder über der Hängematte ...

5.Sonnenhut

Nicht nur für die Damen gibt es modische Kopfbedeckungen zum Schutz vor der Sonne. Auch für die Männer gibt es eine Auswahl an sehenswerten Sonnenhüten. Ab einem UV-Index von drei wird sogar (neben Sonnencreme und Sonnenbrille) zu einem Hut geraten. Sonnenstrahlen können schließlich angeblich den Haarausfall fördern. Wie hoch die tägliche Intensität der Sonnenstrahlen ist, kann auf der Webseite des Bundesamts für Strahlenschutz nachgelesen werden.

6.Sonnenschutzkleidung für Kinder

Auf unseren Nachwuchs sollte besonders geachtet werden. Die Sonnenschutzbekleidung für Kinder ist dafür optimal. Sie blockiert komplett die Sonne.

