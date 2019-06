So schützen Sie Ihr Handy vor der Hitze: Das können Sie gegen zu viel Sonne tun

Die derzeitigen Temperaturen lassen nicht nur uns schwitzen, sondern auch unsere Elektrogeräte dahinschmelzen - vor allem unsere Handys. Elektrogeräte und Hitze vertragen sich nicht. Also: Was tun, um seine Elektrogeräte zu schützen?

Hitze schadet Elektrogeräten: Schützen Sie Ihr Handy

Ein unbedarftes Sonnenbad schadet nicht nur der Haut, sondern auch der mobilen Hardware - sprich, dem Handy. "Empfindliche Flüssigkeitskristalle im Display können dadurch beschädigt werden, auch das Kunststoffgehäuse droht bei starker Erhitzung zu schmelzen", erklärt Marc Thylmann vom IT-Branchenverband Bitkom in Berlin. Bei hohen Temperaturen verliert der Akku seine Leistungsfähigkeit, im schlimmsten Fall droht sogar der Hitzetod - ein Komplettausfall des Handys.

Smartphone-Display: Sonnenstrahlen vermeiden

Lisa Brack von der Zeitschrift "Chip" in München warnt: "Setzten Sie das Display oder den Touchscreen länger den Sonnenstrahlen aus, kann sich der Bildschirm verflüssigen, und ein Flimmern macht es unlesbar - teilweise nur vorübergehend, teilweise aber auch mit irreparablen Schäden." Lassen Sie Ihr Handy also niemals in der prallen Sonne liegen!

Handys bevorzugen Schatten

Das Handy sollte stets im Schatten oder an kühlen Orten gelagert werden - keinesfalls auf dem Armaturenbrett. Denn im Hochsommer kann sich der Innenraum des Autos auf bis zu 70 Grad erhitzen, ähnlich wie in einer Sauna. Bei unvermeidbarer Hitze schaltet man das Gerät am besten aus. Ist das Handy doch zu heiß geworden, sollte man es langsam abkühlen lassen und auf keinen Fall in den Kühlschrank legen.

Sand vermeiden, Handy schützen

Ebenfalls ein Problem im Sommerurlaub: Sand. Er kann Tasten blockieren oder die Ladeverbindung verstopfen. "Die Sandkörner sollten vorsichtig mit einem Pinsel, leicht feuchten Tuch oder Schwamm entfernt werden", rät Bitkom-Sprecher Thylmann. Auch Zahnstocher helfen. Mancher Staubsauger hat zudem einen kleinen Aufsatz für Tastaturen.

Achtung bei Temperaturwechseln

Ist das Handy starken Temperaturwechseln ausgesetzt, kann dies zu Rissen im Display führen. Schutz bietet eine warme Umgebung: "Tragen Sie das Handy in einer Innentasche nah am Körper oder warm eingehüllt im Rucksack oder in der Umhängetasche", rät Brack. Nach dem Ausflug in die Kälte sollte man das Gerät langsam bei Zimmertemperatur erwärmen. Sonst könnte sich Kondenswasser bilden.

Flüssigkeit: Der Feind des Smartphones

Flüssigkeiten und Elektronik - das verträgt sich nicht. Doch was tun, wenn das Handy ins Meer, Weinglas oder die Badewanne fällt? Thylmann rät, Akku, SIM-Karte und Speicherkarten sofort zu entnehmen, das Gerät zu trocknen - und dann schnell zu einem Fachmann gehen. Auch kleine Wassermengen sind nicht zu unterschätzen, wie Dirk Waasen, Chefredakteur der Zeitschrift "Connect", betont: "Ein Wasserschaden kann zum Kurzschluss oder zur Oxidation der Elektronik führen und ist generell von der Garantieleistung ausgenommen."

Ein Sonderfall sind zuckerhaltige Getränke wie Cola. Schüttet der Besitzer solch klebrige Flüssigkeiten übers Gerät, kann es helfen, die Platine in Ethanol zu legen. "Aber Vorsicht: Das ist wirklich nur was für geübte Bastler", warnt Lisa Brack.

Handy kaputt: Was tun?

Ob durch Hitze oder Stürze: Wenn die Schale kaputtgeht, kann man diese bei vielen älteren Handys selbst austauschen. Bei modernen Smartphones bleibt meist nur der Weg zum Handyreparaturdienst oder zum Geschäft. Ähnliches gilt bei zerkratzten Displays: "Bei nicht zu großen Kratzern hilft Displaypolitur weiter, bei tiefen rettet aber nur der Austausch des Displays", sagt Waasen. Zur Vorbeugung ist eine Schutzfolie ratsam - die gibt es passgenau für jedes Modell.

Nicht nur Gehäuse und Display können leiden. Wer sich aufs Handy setzt, zieht oft die Tastatur in Mitleidenschaft. "Im Internet kann man sich neue Tastaturmatten bei Zubehörhändlern bestellen", sagt Handyexpertin Brack.

Wenn das Smartphone auf den Boden knallt und die Anzeige erlischt, kann der Nutzer nicht viel tun - außer einen kompletten Neustart zu versuchen, wie Brack erläutert: "Akku rausnehmen, wieder einsetzen und versuchen, das Handy in Gang zu bringen."

dpa/dvd/van