So müssen Sie lüften, damit ihr Keller nicht schimmelt

Was im Wohnzimmer und der Küche üblich ist, macht man im Keller kaum: Regelmäßig lüften. Wer Keller-Mief loswerden will, kann allerdings einiges falsch machen. Denn frische Luft von draußen kann je nach Umstand die Bildung von Schimmel fördern.

Lüften je nach Jahreszeit

Das Problem: "Weil die Kellerräume vom kühlen Erdreich umgeben sind, ist die Innenoberflächentemperatur der Außenwände niedriger als bei den anderen Räumen", erklärt Alexander Lyssoudis von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Das hat zur Folge, dass der Keller im Winter und im Sommer völlig unterschiedlich gelüftet werden sollte.

Eigentlich am einfachsten hat man es im Winter: Wenn dann die Außenluft kalt und trocken ist, können Keller unproblematisch gelüftet werden. "Die feuchte Kellerluft wird bei offenen Fenstern gegen die kalte Winterluft ausgetauscht", sagt Lars Beckmannshagen vom Hamburger Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt (ZEBAU).