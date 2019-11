Smartwatches bei Stiftung Warentest: Nur zwei schneiden "gut" ab

Das Ergebnis von Stiftung Warentest: Nur zwei Uhren schneiden mit "gut" ab

Im Test befanden sich Uhren im Wert von 69 Euro bis zu 480 Euro. Tatsächlich konnten nur die beiden teuersten Uhren in der Prüfung bestehen.

Die Appel Watch 5 für 480 Euro lieferte von allen Smartwatches die besten Ergebnisse. Vor allem in Bezug auf die Fitnessdaten konnte die Uhr überzeugen: Es wurden die genauesten Werte verzeichnet - vor allem im Wasser konnte nur Apple korrekte Werte liefern. Auch in der Telefon- und Nachrichtenprüfung glänzte die Smartwatch des bekannten Elektrogeräteherstellers. Abzüge gab es jedoch beim Thema Datenschutz: Apple erlaubt sich, personenbezogene Daten der Nutzer an Dritte weiterzugeben.

Auch die Garmin Forerunner 245 Music für 335 Euro überzeugt im Test mit der Note "gut". Die Fitnessdaten werden in den meisten Fällen korrekt angezeigt und vor allem Musik kann mit dem Gerät sehr gut abgespielt werden. Telefon- und Nachrichtendienste funktionieren gut und das Handling des Produkts ist einfach und leicht zu verstehen. Ein Makel ist die Messung der Fitnesswerte im Wasser. Hier kommt es häufig zu falschen Daten.

Negatives Ergebnis: Unnötige Datenerhebung, falsche Fitnesswerte und Mängel in Kommunikation

Durchgefallen ist im Test die Xlyne Joli XW Pro im Wert von 77 Euro. Die "mangelhaft" Bewertung lässt sich durch extrem ungenaue Fitnesswerte sowie lediglich ausreichende Ergebnisse im Bereich Kommunikation und Handhabung begründen.

Vor allem beim Thema Datenschutz versagt das Produkt: Neben unnötiger Datenerhebung kommt die Uhr mit einer unverständlichen Datenschutzerklärung. Auch lässt die Smartwatch sich mit fremden Smartphones verbinden und überträgt damit die E-Mail-Adresse des Nutzers unverschlüsselt.

Mit "ausreichend" bewertet wurde die Fitbit Versa Lite Edition für 160 Euro. Die Kommunikationsmöglichkeiten wiesen Mängel auf und auch bei diesem Exemplar wird der Datenschutz vom Hersteller vernachlässigt. Trotz einer sehr guten Stabilität wird die Handhabung des Geräts bemängelt, weiterhin überzeugen die gelieferten Fitnessdaten des Produkts nicht.

Gleiches lässt sich über die MyKronoz Ze Time für 104 Euro berichten. Fitnesswerte, Kommunikationsmöglichkeiten sowie Handhabung und Datenschutz überzeugen nicht. Es kommt nur zur Bewertung "ausreichend".

Der vollständige Test der Smartwatches ist kostenpflichtig für Sie auf der Stiftung Warentest Homepage erhältlich.

