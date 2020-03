Single-Frauen ab 50  So frei feiern sie die Liebe

Frauen ab 50 kennen unzählige Vorurteile und haben daran oft schwer zu knabbern. Von Beziehungsrente, Lustlosigkeit und altmodischem Liebesleben ist die Rede. Die Zahlen, die eine aktuelle Studie der Dating-Plattform Zweisam.de erhoben hat, sprechen dagegen eine gänzlich andere Sprache.

Selbstbestimmt und frei

Entgegen dem Bild von einsam zu Hause verbliebenen fühlen sich 62 Prozent der ledigen Frauen zwischen 50 und 65 Jahren frei. Fast die Hälfte (44 Prozent) empfindet außerdem ein besonders hohes Maß an Selbstbewusstsein Einsam fühlen sich nur 14 Prozent der weiblichen Singles während es bei den Männern ab 50 doppelt so viele sind (28 Prozent). Alte Vorurteile sollten damit in der Tonne für Geschlechter- und Altersklischees verschwinden.

Aktive Suche statt Beziehungsrente

Die Zahlen zur Aktivität bei der Partnersuche sprechen eine noch deutlichere Sprache. 41 Prozent suchen entweder aktiv nach einem Partner oder planen dies für die Zukunft. Allerdings spielt Heiraten in dieser Generation keine zentrale Rolle mehr. Nur vier Prozent wünschen sich, in der zweiten Lebenshälfte noch in den Hafen der Ehe zu finden. „Single-Frauen ab 50 stehen meist mit beiden Beinen fest im Leben“, erklärt Katharina Ohana, Sozialphilosophin, Psychologin und Beziehungsexpertin. „Viele suchen in diesem Alter nicht mehr den perfekten Partner. Vielmehr wünschen sie sich einen 'Partner in Crime', der ihre Interessen teilt und mit ihnen gemeinsam das Leben genießt.“

Damen daten digital

Überraschend mag für viele sein, dass Single-Frauen ab 50 immer häufiger im Internet auf Partnersuche gehen. Mehr als ein Viertel nutzt das Netz bereits für Liebesdinge. Dabei geht es weniger um ein attraktives Äußeres als um Humor. Nur zehn Prozent geben an, dass die Optik eines möglichen Partners Einfluss auf ihr Interesse nimmt. Humor ist für die Single-Frauen ab 50 nicht nur ein nettes Extra, sondern für 72 Prozent ein zentraler Faktor, um sich zu verlieben. Auch gute Gespräche sind mit 68 Prozent ein entscheidendes Kriterium.

