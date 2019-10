Silvester 2019: Das sollten Sie beim Feuerwerk beachten

Das neu Jahr steht schon vor der Türe - und als krönender Abschluss natürliche eine ordentliche Silvesterparty. Um Mitternacht wird am 31. Dezember dann wieder der Himmel bunt leuchten, Böllern knallen und Raketen in den Nachthimmel starten. Damit die Silvester-Feierei auch ohne Unfälle abläuft, haben wir zusammengefasst, worauf Sie beim Feuerwerk achten sollten.

Welches Silvestereuerwerk ist in Deutschland zugelassen?

Feuerwerkskörper werden im Sprengstoffgesetz (SprengG) und in der Sprengverordnung (SprengV) als pyrotechnische Gegenstände bezeichnet und werden durch das Bundesamt für Materialforschung (BAM) ihrer Gefährlichkeit nach in Kategorien aufgeteilt und entsprechend zugelassen. Beim typischen Silvesterfeuerwerk handelt es sich um pyrotechnische Gegenstände der Kategorien 1 und 2, sogenannte Kleinstfeuerwerke (wie Wunderkerzen, Knallfrösche und Partyartikel) und Kleinfeuerwerke (wie Raketen, Böller, Kanonenschläge und Fontänen).



Feuerwerksartikel dieser beiden Kategorien können frei erworben werden und sind in Deutschland erlaubt, soweit sie mit einer BAM-Identifikationsnummer, zum Beispiel BAM-F2-0001, sowie dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind. Fehlt auch nur eines dieser Merkmale, wie es bei Böllern und Raketen aus dem Ausland, insbesondere aus Osteuropa üblich ist, gelten sie als verboten.

Silvester 2019:Kontrolliert die Polizei wegen Feuerwehrskörpern nur am Jahresende?

Wer meint, die Polizei kontrolliere nur am Ende des Jahres, der liegt falsch. Das Polizeipräsidium Oberfranken macht darauf aufmerksam, dass das ganze Jahr über in Richtung verbotener Böller, die nach Deutschland eingeführt werden sollen, ermittelt wird.



Was passiert, wenn man mit verbotener Pyrotechnik erwischt wird?

Der Besitz sowie die Einfuhr verbotener und nicht zugelassener pyrotechnischer Gegenstände stellt eine Straftat nach dem Sprengstoffgesetz dar und sieht hierfür eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Wie gefährlich sind verbotene Silvester-Böller?

Illegale Kracher haben in der Regel keine Zulassung durch die BAM erfahren und gelten im wahrsten Sinne des Wortes als "brandgefährlich". Aufgrund des Schwarzpulveranteils sowie der teilweise mangelhaften Zündvorrichtungen entsprechen sie nicht den deutschen Sicherheitsbestimmungen und können Unfälle mit schwersten Verletzungen nach sich ziehen. Rettungsdienste und Polizei kamen in der Vergangenheit immer wieder zu Einsätzen, bei denen Personen schwerste Brandverletzungen erlitten oder gar Gliedmaßen, wie Hände, durch die Explosion verbotener Böller verloren.



Was sollte ich als Tierhalter an Silvester beachten?

Viele Tiere reagieren auf Raketen und Silvesterböller panisch. Hundehalter können den Angstattacken entgegenwirken, indem sie mit ihrem Vierbeiner an einen ruhigen Ort fahren - zum Beispiel eine Berghütte. Alternativ können sich Halter auch an ihren Tierarzt wenden, der in schlimmen Fällen Beruhigungsmittel verschreiben kann, erklärt die Organisation Aktion Tier. Diese Medikamente probieren Halter am besten schon vor Silvester einmal aus - so können sie sicher sein, dass ihr Tier den Wirkstoff gut verträgt.

Wann darf ich mein Feuerwerk kaufen und abbrennen?

Kleinstfeuerwerke der Kategorie 1 (Kinder- und Jungendfeuerwerke) dürfen das ganze Jahr über von Personen ab 12 Jahren gekauft und auch entzündet werden. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen allerdings nur in der Zeit von 29. bis 31. Dezember erworben werden. Personen, die 18 Jahre alt sind, dürfen das Feuerwerk der Kategorie 2 nur am 31. Dezember sowie am 1. Januar abbrennen. Danach ist es verboten. Zur Erkennbarkeit der Klassifizierung sind auf Feuerwerkskörpern zum Beispiel die Aufdrucke "Kat. 2" oder "F2" angebracht. Jetzt wissen Sie, dass es sich um pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 handelt, die Sie erlaubnisfrei erwerben können.

An Silvester: Was muss man im Umgang mit Feuerwerk beachten?

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten.



• Verwenden Sie nur Feuerwerksartikel mit einer BAM- und CE-Kennzeichnung.



• Bewahren Sie Feuerwerkskörper sicher vor Kindern auf und lassen Sie Wunderkerzen oder Jugendfeuerwerke (Kategorie 1 - ab 12 Jahren) von Ihren Kindern nur im Freien und unter Aufsicht eines Erwachsenen abbrennen.



• Führen Sie keine pyrotechnischen Artikel in den Taschen Ihrer Kleidung mit.



• Gebrauchsanweisung, besonders bei Raketen, unbedingt sorgfältig lesen.



• Nicht auf Menschen oder Tiere zielen



• Beugen Sie sich beim Anzünden keinesfalls über die Feuerwerksartikel.



• Halten Sie die abbrennenden Gegenstände nicht in Ihren Händen fest.



• Stellen Sie sicher, dass pyrotechnische Gegenstände fest am Boden stehen und nicht umkippen können.



• Wenn bereits gezündete Silvesterkracher versagen, dann lassen Sie diese liegen und zünden Sie die "Blindgänger" keinesfalls erneut an! Ausnahme: Soweit der Artikel über eine Ersatzzündung verfügt, können Sie es erneut versuchen.



• Basteln Sie sich auf keinen Fall Ihr eigenes Feuerwerk.



• Halten Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von acht Metern ein.



• Schließen sie alle Fenster und Türen.



• Nicht durch Fenster, Türen oder andere Öffnungen werfen



• Nicht unter oder auf stehende oder fahrende Fahrzeuge werfen



• Glühende Reste ablöschen und sicher beseitigen