Schwarze Kleidung verblasst in Waschmaschine: Hausmittel schafft Abhilfe

Der Grund für verblassende Kleidung: Heiße Temperaturen in Kombination mit langen Waschprogrammen sorgen dafür, dass sich Farbpigmente der Textilien lösen, die Farbe "wäscht sich aus". Zusätzlich sind bestimmte Chemikalien schädlich für T-Shirts & Co. Ein weiterer Grund für das Ausbleichen von Kleidung, kann UV-Strahlung sein, der die nasse Wäsche beim Trocknen an der frischen Luft ausgesetzt ist. Deshalb: Die Wäsche nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!

Welche Hausmittel helfen noch, außer Kaffee?