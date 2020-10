Die Traumhochzeit will gut vorbereitet sein - doch wie plant man eine Hochzeit, damit sie ein voller Erfolg wird? Wann sollte man mit der Hochzeitsvorbereitung beginnen? Egal, ob standesamtliche oder kirchliche Trauung, im Saal oder im Freien: Die Aufgabenliste bis zum Tag der Trauung ist lang.

Zwölf Monate bis zur Hochzeit

Es gibt unendlich viele Arten, wie man eine Hochzeit feiern kann. Da die Planung aus sehr vielen Entscheidungsfragen besteht, ist es besonders wichtig, sich vorher mit seinem Partner darüber klar zu werden, was der Rahmen für die Feier sein soll. Das beginnt bei der Frage, ob es eine kirchliche oder eine freie Trauung oder nur das Versprechen auf dem Standesamt geben wird, und endet bei Fragen darüber, welcher Stil für die Einladungskarten, Tischdekorationen und Blumengestecke gewünscht ist.

Schon frühzeitig sollte das Brautpaar eine Gästeliste erstellen, damit die Anzahl der Gäste ungefähr abgeschätzt werden kann, und sich für einen Hochzeitstermin entscheiden. Diese beiden Aspekte sind maßgeblich für die folgende Suche nach der Hochzeitslocation. Bevor die ersten Angebote von Dienstleistern einholt werden, sollte das Budget für die Hochzeit festgelegt wer den.

Auch sollte sich das Brautpaar schon Angebote von unterschiedlichen Hochzeitsfotografen einholen und ein Probeshooting machen. Die Fotos des Shootings könnte man idealerweise für die Save-the-Date-Karten verwenden und diesen dadurch einen individuellen Touch verlei hen.

Acht Monate bis zur Hochzeit

Nach der Kontaktaufnahme mit den ersten Dienstleistern sollte sich das Brautpaar auch um die anderen Dienstleister kümmern: Neben einem passenden Catering benötigt man einen Floristen und einen Konditor. Für die musikalische Untermalung sorgen professionelle Musiker oder DJs. Mit der Planung der Flitterwochen sollte man ebenfalls frühzeitig beginnen.

In der Umgebung der ausgewählten Location sollte man sich nach Übernachtungsmöglichkeiten für sich selbst und die Gäste umschauen. Hier wird empfohlen, im Voraus genügend Hotelzimmer zu reservieren und eventuell nach einem Gruppenrabatt zu fragen.

Für die Braut ist es wichtig, sich rechtzeitig auf die Suche nach dem perfekten Brautkleid zu begeben. Die Lieferung des Wunschkleides kann nämlich bis zu fünf Monate dauern.

Sechs Monate bis zur Hochzeit

Falls noch nicht geschehen: Spätestens jetzt werden die Einladungen an die Gäste versendet - mit allen wichtigen Infos wie Zeiten, Anfahrtsbeschreibungen, Kontaktdaten der Trauzeugen und Geschenkwünsche. Zudem sollte sich das Brautpaar um Fragen kümmern wie: Wie sieht es mit dem Rahmenprogramm aus? Sind viele Kinder da, die auch nachmittags unterhalten werden müssen? Band oder DJ? Jetzt geht es an die Musikauswahl für den Abend und am besten frischt man seine Tanzkünste noch einmal ein wenig auf. Viele Tanzschulen bieten hierfür Crash-Kurse an.

Auch sollte sich die Braut nach einem Stylisten erkundigen oder den Rat des Friseurs des Vertrauens suchen, um erste Wünsche zu besprechen.

Vier Monate bis zur Hochzeit

Nun sind die Eheringe an der Reihe. Wichtig ist eine gute Beratung. Es gibt inzwischen auch viele andere Materialien als Gold. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, das Hochzeitsmenü abzusprechen und einmal Probe zu essen. Zu guter Letzt: Die Hochzeitstorte nicht vergessen.

Die letzten Wochen vor der Hochzeit

Jetzt ist der perfekte Augenblick, um die Sitzordnung zu gestalten. Dies erfordert häufig sehr viel Zeit, da man idealerweise Leute mit ähnlichen Interessen, Alter beziehungsweise Hintergründen zusammensetzen sollte, damit sich auch gute Tischgespräche ergeben. Auch der Florist des Vertrauens sollte nun in die Planung einbezogen werden. Mit ihm werden die Zeremonie- und die Tischdeko, der Brautstrauß sowie gegebenenfalls der Zweitstrauß zum Werfen und der Autoschmuck abgesprochen. So langsam kommt auch der Endspurt: Kleinigkeiten wie das Gästebuch, Gastgeschenke, das Ringkissen und die Hochzeitskerze sollten auf keinen Fall vergessen werden.

Jetzt sollte auch das Brautkleid da sein und es wird nochmals Maß genommen. Ebenso sollten die Ringe fertig sein und abgeholt werden. Mit dem Zeremonienmeister wird nun der geplante Ablauf noch einmal durchgegangen und alle Termine bestätigt - an dieser Stelle sollte das Brautpaar auch unbedingt noch einmal alle Dokumente durchgehen, die es für die Trauung benötigt.

Nach der Hochzeit

Wenn das Hochzeitspaar gut erholt vom Vorbereitungs- und Hochzeitsstress aus den Flitterwochen zurückkehrt, steht das Versenden der Dankeskarten mit einem Hochzeitsbild und Dankestext auf dem Programm.

Pia Nowak