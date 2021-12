Zeitschriften-Abo zu Weihnachten verschenken: die besten Angebote bei Amazon

eine großartige Geschenk-Idee zu Weihnachten

große Vielfalt aus diversen Kategorien : Lifestyle, Automobile, Wissenschaft und mehr

: Lifestyle, Automobile, Wissenschaft und mehr günstige bis hochpreisige Zeitschriften-Abonnements

Zeitschriften-Abo zu Weihnachten verschenken: Diese Auswahl gibt es

Falls du auch noch überlegst, was du zu Weihnachten verschenken sollst, haben wir hier eine Idee für dich: Wie wäre es, wenn du statt irgendwelchen Gegenständen mal ein Zeitschriften-Abo verschenkst? Dieses Geschenk eignet sich für all diejenigen, die gerne lesen und gerne mal in einem Magazin blättern.

Und dabei ist diese Geschenk-Idee durchaus auch etwas für Lese-Muffel, die kein Buch anrühren würden - denn eine Zeitschrift bietet noch sehr viel mehr als ein Buch. Wir stellen dir die Zeitschriften-Abos von Amazon vor und verraten dir die Vorteile eines Zeitschriften-Abos.

Die deutsche Zeitschriften-Landschaft ist mittlerweile so breit gefächert, dass es für absolut jede Nische eine passende Fachzeitschrift gibt. Unter den aktuellen Bestsellern bei Amazon lassen sich bekannte Zeitschriften wie TV Spielfilm, Reader's Digest, BRAVO, Brigitte und Stern finden.

Das sind die beliebtesten Abos bei Amazon

Als von den Amazon-Kund*innen am besten bewertete Zeitschriften zählen unter anderem Gala, Fisch & Fang, freundin, Gong und Auto Zeitung. Doch es gibt noch eine große Vielzahl an weiteren Zeitschriften bei Amazon.

Diese Kategorien an Zeitschriften-Abonnements kannst du bei Amazon bestellen:

Wissenschaft (z.B. P.M., GEO)

Automobile (z.B. Auto Zeitung)

Lifestyle und Mode (z.B. InStyle, Zuhause Wohnen)

Zeitschriften, die speziell Frauen zur Zielgruppe haben (z.B. Brigitte, freundin)

Fernsehzeitschriften (z.B. TV Today, TV Spielfilm)

Ratgeber-Magazine (z.B. Reader's Digest)

Prominente (z.B. Gala, Neue Post)

Wochenmagazine (z.B. Stern)

Kinder und Jugend-Magazine (z.B. BRAVO, Micky Maus)

Erotik-Magazine (z.B. Coupé)

sonstige Fach-Zeitschriften (z.B. Musik-Express, kicker)

Lese-Empfehlung: Ideen für Wichtelgeschenke unter zehn Euro erfährst du in unserem Artikel.

Zeitschriften-Abo zu Weihnachten verschenken: Für wen lohnt sich das?

Ein Zeitschriften-Abo zu verschenken, bietet sich an, wenn der oder die Beschenkte gerne liest - für absolute Lese-Verweigerer ist diese Geschenk-Idee eher nichts. Allerdings handelt es sich beim Inhalt von Zeitschriften meistens um kurze, informative Texte mit einer Vielzahl von Bildern - ein Zeitschriften-Abo kann also durchaus auch ein Geschenk für kleine Lese-Muffel sein.

Besonders, wenn sich der oder die Beschenkte für ein bestimmtes Thema sehr interessiert, ist ein solches Abo eine großartige Idee. Beispielsweise gibt es Zeitschriften, die sich ausführlich mit den Themen Naturwissenschaften oder Automobile beschäftigen. Aber auch für eine Vielzahl an Fachgebieten gibt es ganz spezielle Zeitschriften, beispielsweise Angel-Magazine, Pferde-Zeitschriften, Magazine für Hobby-Piloten oder aber Handarbeits-Zeitschriften. Auch seichtere Themen, wie Promis, Mode und Lifestyle sind in der vielfältigen Zeitschriften-Landschaft abgedeckt.

Beachtenswert ist, dass es sich bei einem Zeitschriften-Abo um ein sehr nachhaltiges Geschenk handelt. Hiermit verschenkt du etwas, von dem der oder die Beschenkte die nächsten Monate etwas haben wird. Ein Beispiel: Wenn du deinem Kind zu Weihnachten ein Zeitschriften-Abo anstatt eines Spielzeugs schenkst, hat es jede Woche erneut etwas davon. Während das Spielzeug irgendwann in der Ecke landet, flattert jede Woche ein neues Kinder- oder Jugend-Magazin ein, dessen Inhalt jede Woche erneut verschlungen werden kann.

Zeitschriften-Abo zu Weihnachten verschenken: Was kostet das?

Die Kosten für ein Zeitschriften-Abonnement variieren stark - je nachdem, für welche Zeitschrift du dich interessierst. Es gibt vergleichsweise günstige Zeitschriften-Abos, für die du einmalig zwischen knapp 20 Euro (für Reader's Digest) und knapp 40 Euro (für Bellevue) bezahlst.

Für ein höherpreisiges Zeitschriften-Abo bezahlst du bis zu 250 Euro (für ein Jahres-Abo des Stern) - dafür bekommst du für den Preis viele hochwertig aufgearbeitete Informationen und einen vergleichsweise hohen Wissens-Input.

Übrigens: Zeitschriften- und Zeitungs-Abonnements kannst du auch bequem für dein Kindle bestellen - weitere Informationen dazu findest du bei Amazon*. Für alle Amazon Prime-Kunden bietet sich außerdem Prime-Reading* an - hierbei haben alle Prime-Mitglieder kostenlosen Zugriff auf hunderte E-Books, E-Magazine und vieles mehr. Mehr zu den besten Amazon-Diensten und wie du an dein Gratis-Abo gelangst, erfährst du in unserem Artikel.

Fazit: Zeitschriften-Abo zu Weihnachten verschenken - eine nachhaltige Geschenk-Idee

Wer noch grübelt, was er zu Weihnachten verschenken soll, findet mit einem Zeitschriften-Abo von Amazon vielleicht das ideale Geschenk: Dieses Abo eignet sich nicht nur für Lese-Ratten, sondern auch für Lese-Muffel und für alle, die sich für ein Thema interessieren - die breite Themen-Vielfalt der Zeitschriften hält für jeden ein passendes Magazin bereit.

Egal ob Wissenschaft, Autos, Lifestyle, Mode, Promis oder Kinder- und Jugend-Zeitschriften - im Abo bei Amazon wirst du sicherlich fündig. Hiermit verschenkst du ein nachhaltiges Geschenk, von dem der oder die Beschenkte noch monatelang etwas hat und sich jedes Mal erneut freuen kann, wenn die Zeitschrift im Briefkasten liegt.

Lese-Tipp: Welche Weihnachtsgeschenke die Stiftung Warentest empfiehlt, erfährst du in unserem Artikel.