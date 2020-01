WISO Steuer-Sparbuch 2020 günstig kaufen: Jetzt nur 22,99 Euro bei Amazon

Starkes Steuer-Schnäppchen: Sichern Sie sich das WISO Steuer-Sparbuch 2020* für die Steuererklärung 2019 bei Amazon für nur 22,99 Euro.

Vielen steht jetzt eine lästige Aufgabe bevor, denn bald ist wieder die Steuererklärung fällig. Doch es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: Das WISO Steuer-Sparbuch 2020*, das Ihnen mit vielen nützlichen Funktionen ganz bequem und unkompliziert bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung für das Jahr 2019 unter die Arme greift. Damit erledigt sich die unliebsame Aufgabe fast wie von selbst. Und das ganze kostet Sie aktuell nur 22,99 Euro. Kein Wunder, dass dieses Programm gerade ganz weit oben bei den Amazon-Bestsellern steht.

Automatische Steuererklärung dank "steuer:Automatik"

Mit der sogenannten "steuer:Automatik" des WISO Steuer-Sparbuchs* erstellen Sie Ihre Steuererklärung kinderleicht, da sie Ihnen eine Menge Arbeit abnimmt und einen Großteil Ihrer Steuererklärung automatisch ausfüllt. So funktioniert sie:

Clevere Datenübernahme : Ihre Angaben aus dem Vorjahr werden intelligent fortgeschrieben und Themen, die nicht mehr aktuell sind, entfallen

: Ihre Angaben aus dem Vorjahr werden intelligent fortgeschrieben und Themen, die nicht mehr aktuell sind, entfallen Belege vom Finanzamt abrufen : Der "steuer:Abruf" trägt Daten, die das Finanzamt schon zu Ihrer Erklärung hat an der richtigen Stelle ein. Z.B. Lohnsteuer, Renten oder Versicherungen

: Der "steuer:Abruf" trägt Daten, die das Finanzamt schon zu Ihrer Erklärung hat an der richtigen Stelle ein. Z.B. Lohnsteuer, Renten oder Versicherungen Buchungen vom Konto : Auf Wunsch werden auch steuerlich relevante Buchungen aus Ihren Bankkonten automatisch an der richtigen Stelle Ihrer Erklärung übernommen

: Auf Wunsch werden auch steuerlich relevante Buchungen aus Ihren Bankkonten automatisch an der richtigen Stelle Ihrer Erklärung übernommen Erklärung papierlos abgeben: Mit dem "steuer:Versand" können Sie die fertige Steuererklärung digital beim Finanzamt abgeben. Sie sparen Zeit und Geld

Mit dem "steuer:Versand" können Sie die fertige Steuererklärung digital beim Finanzamt abgeben. Sie sparen Zeit und Geld Über 150 kompakte Videoclips mit Spartipps inklusive

inklusive Gratis WISO steuer:Sparbuch 2020 App

die beste Steuer-Software im Test.

Übrigens haben CHIP, Computer Bild und die Wirtschafts Woche das Wiso Steuer-Sparbuch 2020 sowie andere Programme getestet und kommen zu einem einhelligen Urteil: Es handelt sich um

Schauen Sie sich das WISO steuer:Sparbuch 2020 bei Amazon an

Auch spannend in diesem Zusammenhang: Die neue Debatte um Steuersenkungen. Lesen Sie hier unseren Artikel über die Auswirkungen des Bundeshaushaltsüberschusses.

Zum Video "Steuern 2020: Was ändert sich im Steuerrecht"

