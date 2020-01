Windows 10 Pro günstig kaufen: Jetzt nur 9,49 Euro bei Amazon

Direkt zum Angebot: Windows 10 zum Tiefpreis bei Amazon

Sie wollen endlich von Windows 7 auf Windows 10 umsteigen? Sie haben einen neuen PC gekauft, brauchen aber noch ein aktuelles Betriebssystem? Dann ist dieses Angebot genau das richtige für Sie: Windows 10 können Sie aktuell besonders günstig bei Amazon kaufen*. Zum geradezu unglaublichen Tiefpreis von nur 9,49 Euro* geht das Betriebssystem dort aktuell über die virtuelle Ladentheke (Stand: 23.01.2020, 13:15 Uhr).

Wer noch immer auf Windows 7 setzt, hat seit letzter Woche ein Problem: Für Windows 7 gibt es seit Dienstag keine Updates mehr. Der Softwareriese Microsoft führt ab dem 14. Januar keine Sicherheits- und Softwareupdates mehr durch. Auch Anfragen an den Support sollen unbeantwortet bleiben. Alle Informationen zum Windows-7-Aus finden Sie in unserem ausführlichen Artikel zum Thema. Höchste Zeit also für ein Update auf Windows 10. Für gerade einmal 9,49 Euro* können Sie nicht viel falsch machen.

Das Angebot bei Amazon beinhaltet den Produktschlüssel für Windows 10 Pro (32-Bit- und 64-Bit-Version). Der Lizenzschlüssel wird Ihnen nach dem Kauf innerhalb von 1-2 Stunden per E-Mail zugeschickt. Dann müssen Sie das Betriebssystem nur noch downloaden und installieren.

Windows 10: Die Funktionen im Überblick

Windows 10* ist Microsofts aktuellste Betriebssystem-Version, die durch regelmäßige Updates auf dem neuesten Stand gehalten wird. Die "Pro"-Version verfügt gegenüber der "Home"-Version über einige zusätzliche Funktionen.

Die Features von Windows 10 laut Hersteller

Das Startmenü und die Suchleiste erleichtern die Suche nach Elementen. Organisieren, bearbeiten und teilen Sie Ihre Fotos und Videos ganz einfach. Mit Microsoft Edge surfen Sie schneller im Internet.

Windows bietet integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Firewall und Internetschutz als Schutz vor Viren, Schadsoftware und Ransomware.

Mit Timeline und Focus Assist erledigen Sie Ihre Arbeit schneller. Dank der App "Ihr Smartphone" müssen Sie nicht mehr nach Ihrem Smartphone suchen. Greifen Sie einfach direkt auf Ihrem Computer auf Ihre Texte und Fotos zu.

Windows und PCs haben sich weiterentwickelt - beides ist noch leistungsfähiger und innovativer. Neue Windows 10-Geräte bieten Funktionen wie Freihandeingabe, Gesichtserkennung, Stimme, Spiele und mehr.

Windows ist die größte Gaming-Plattform die es gibt. Spielen Sie in 4K, profitieren Sie vom Spielmodus sowie der DirectX 12-Performance und beeindrucken Sie mit der integrierten Mixer-Übertragung.

Tipp: Der Preis des Angebots schwankt aktuell stark. Wohl aufgrund der großen Nachfrage passen die Händler die Preise immer wieder an. Sollte dieses Angebot mittlerweile ausverkauft sein, lohnt es sich vielleicht für Sie, in ein paar Stunden noch einmal vorbeizuschauen oder auf Amazon nach einem anderen Anbieter zu suchen.

Aktuell erhalten Sie auch Microsoft Office 2019 sehr günstig bei Amazon. Der Preis schwankte zuletzt stark (zwischen 14,49 Euro und 39,90 Euro), aber selbst für knapp 40 Euro ist Office 2019 ein starkes Schnäppchen. Zumal wenn man bedenkt, dass es sich nicht um einen jährlichen Abo-Preis handelt wie bei Office 365, sondern um eine einmalige Ausgabe.

