Whiskey-, Gin- und Rum-Marken gibt es viele - doch welche Produkte sind tatsächlich empfehlenswert? Wir haben uns für dich die Spirituosen-Bestseller bei Amazon angesehen und stellen dir die beliebtesten hochwertigen Liköre, Whiskeys & Co. vor.

Whiskey, Gin & Rum: Das sind die Spirituosen-Bestseller bei Amazon

Ob für dich selbst oder als Geschenk zu Geburtstag, Hochzeit & Co.: Die Bestseller-Liste bei Amazon gibt dir eine Auswahl der besten Spirituosen. Bei den verschiedenen Whiskey-, Gin- und Rum-Marken handelt es sich um die meistverkauften Spirituosen bei Amazon, was als Qualitätskriterium zu werten ist, denn: offenbar greifen viele Kund*innen aufgrund des Geschmacks und der Qualität häufig zu eben diesen Marken. Wir stellen dir die Top-5 der Spirituosen bei Amazon vor (aktuell am 15.02.22, 11:30 Uhr).

Lese-Empfehlung: Whiskey oder Whisky? Dass der Unterschied in mehr als nur in der Schreibweise liegt, erfährst du in unserem Artikel.

#1: Bailey's Birthday Cake Likör

Kommt mit einer cremigen Vanillenote, was als "buttriges Vanille-Zuckerguss-Aroma" beschrieben wird. Am besten lässt sich der Likör auf Eis oder über Eiscreme genießen, auch in Kuchen und Muffins lässt sich der Bailey's Birthday Cake gut verarbeiten.

#2: Talisker Single Malt Scotch Whiskey - 10 Jahre gereift

Der Single Malt Scotch Whiskey von Talisker gilt als besonders hochwertig und geschmackvoll - immerhin ist er auch bereits zehn Jahre gereift. Auch zur Marke gibt es interessantes zu sagen: Talisker gilt als älteste Destillerie der Isle of Skye im Nordwestern Schottlands. Der Geschmack wird als warm und rauchig beschrieben und eignet sich deshalb vor allem für Personen, die diesen herben Geschmack bevorzugen.

#3: Dalwhinnie Highland Single Malt Scotch Whiskey - 15 Jahre gereift

Dem Talisker-Whiskey kann auch dieses Produkt das Wasser reichen: Der Highland Single Malt Scotch Whiskey von Dalwhinnie ist 15 Jahre gereift und es lassen sich deutlich Honig- und Heidekraut-Aromen herausschmecken. Im Abgang schmeckt der Whiskey rauchig. Beim "International Wine and Spirits Competiton 2009" wurde der Dalwhinnie-Whiskey zum besten seiner Klasse gewählt.

#4: Botucel Reserva Exclusiva

Der Rum Reserva Exclusiva von Botucel riecht süßlich-herb nach Kokos und Vanille, sowie nach Honig, Kakao, Zimt und Gewürznelken. Geschmacklich kann er als vollmundig beschrieben werden, mit einem Geschmack nach Vanille, Orangen und Karamell. Gereift ist der Rum bis zu 12 Jahren in Bourbon-Eichenfässern.

#5: Jameson Caskmates Whiskey Stout Edition Blended Irish Whiskey

Der Whiskey von Jameson verbindet die Aromen des milden Irish Whiskey mit dem Geschmack der irischen Stout-Biers. Hierzu wird der bekannte Jameson-Whiskey drei Monate lang in Stout-Fässern gereift. Im Ergebnis schmeckt dieser Whiskey nach einem Hauch von Kaffee und Schokolade, der Geruch erinnert zudem an herben Hopfen.

Lese-Tipp: In welchem Alter ist Alkohol am schädlichsten? Die Ergebnisse einer Studie zu diesem Thema erfährst du in unserem Artikel.