Kaum hat es geschneit, schon ist Weihnachtszeit: Am 3. Dezember erscheint das neue Prospekt von expert Bamberg mit tollen Angeboten, die sich auch perfekt als Weihnachtsgeschenk eignen. Wir haben einen Blick auf die Angebote geworfen und stellen Ihnen die besten Schnäppchen vor.

Die besten Deals & Schnäppchen zum Verschenken bei expert Bamberg

Ob Wireless Kopfhörer, Küchenmaschine, Kaffeevollautomat oder Schallplattenspieler, viele der Angebote diese Woche sorgen für glänzende Augen unter dem Weihnachtsbaum. Ein kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor, alle Angebote gibt es wie immer im aktuellen Prospekt von expert Bamberg. Schauen Sie am besten direkt in Ihrer Filiale vorbei!

Sony True Wireless Kopfhörer WFSP700NB.CE7 für 69,99€

Ideal für alle, die viel in Bewegung sind: Die kabellosen Sony True Wireless Kopfhörer ermöglichen dank Bluetooth und NFC bis zu 3 Stunden ungestörten und kabelfreien Musikgenuss. Die Kopfhörer sind spritzwassergeschützt und stehen deshalb auch schweißtreibende Workouts gut durch. Außerdem sorgen die Silikon-Ohrstöpsel für festen Halt und dank Ambient Sound Modus können Sie Umgebungsgeräusche einblenden und kommen sicher durch den Verkehr.

Siemens Kaffeevollautomat TE657F03DE für 749€

Dank oneTouch DoubleCup können Sie per Knopfdruck zwei Tassen auf einmal zubereiten. Egal ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder Wiener Melange. Ein langlebiges Keramik-Mahlwerk, der intelligente Durchlauferhitzer und die Hightech-Brüheinheit garantieren höchsten Kaffeegenuss. Und durch die vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems sowie die herausnehmbare Brühgruppe ist der Siemens Kaffeevollautomat besonders leicht zu reinigen.

Bosch Küchenmaschine MUM50E32DE für 179€

Zeit für Plätzchen: Die MUM von Bosch ist die Mutter aller Küchenmaschinen und unverzichtbarer Helfer beim Kochen und Backen. Bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig lassen sich auf einmal verarbeiten! Die Küchenmaschine ist mit Patisserie-Set, Mixer-Aufsatz, Durchlaufschnitzler und einer zusätzlichen Scheibe für Kartoffelpuffer ausgestattet – ein tolles Rundum-Paket in gewohnter Boschqualität!

Samsung Waschmaschine WW8TT554AEX für 579€

Die WW8TT554AEX von Samsung ist mit einer Kapazität von 8 Kilogramm auch für größere Haushalte gut geeignet. Dank Energieeffizienzklasse A+++ verbraucht das Modell nur wenig Strom. Die Startzeitvorwahl ist perfekt für Berufstätige – so ist die Wäsche abends sauber und bereit zum Aufhängen. Dank WiFi-SmartControl lässt sich die Waschmaschine außerdem einfach und intuitiv von unterwegs steuern.

Sony UHD LED TV KD55XH9299B für 799€

Sehen Sie Filme so, wie sie vom Regisseur gedacht sind: Mit dem KD55XH9299B entdecken Sie mehr Details in dunklen und hellen Bereichen, denn X-tended Dynamic Range™ verbessert den Kontrast. Außerdem hören Sie den Sound durch Hochtonlautsprecher an der richtigen Stelle auf dem Bildschirm. Dieser 4K Ultra HD-Fernseher ist ideal für Ihre Lieblingsfilme und überzeugt mit Google Assistant und Zugang zu Mediatheken, YouTube und Google PlayStore (Apps, Spiele, uvm.).

Huawei P40 lite für 189€

Das Huawei P40 Lite ist eine günstige Variante der neuen Huawei P40-Serie. Die Hauptkamera (48 Megapixel) macht richtig gute Fotos. Auch Selfies werden mit der 16 Megapixel-Frontkamera gestochen scharf. Der Akku hält lange durch und lädt dank 40-Watt-Netzteil außerordentlich schnell. Für 189 Euro bekommt man ein schickes und besonders leichtes Smartphone, das im Alltag absolut überzeugt!

Samsung Gaming-Monitor U28R554UQU für 269€

Egal ob für Gaming, Office oder Multimedia: Der Samsung U28R554UQU überzeugt in allen Kategorien. Der hochwertige Monitor liefert mit UltraHD 4x so viele Details wie ein herkömmliches Full HD Modell. Der Samsung U28R554UQU reduziert außerdem Blaulichtemissionen und Bildschirmflackern, wodurch die Augen weniger belastet werden. AMD FreeSync sorgt für eine flüssige Darstellung der Bilder und lässt Bildverzögerungen keine Chance.

audio-technica Plattenspieler AT-LP120X für 219€

Der Audio-Technica AT-LP120X liefert als Einsteiger-Plattenspieler einen erstaunlich guten Klang. Er ist eine tolle Alternative für Schallplatten-Liebhaber, die kein Vermögen ausgeben, aber trotzdem einen guten Turntable haben wollten. Der Pitch-Regler arbeitet präzise und der Wechsel zwischen Geschwindigkeiten funktioniert ziemlich zackig. Außerdem dreht sich der Aluminium-Druckguss-Plattenteller sehr ruhig und gleichmäßig. Man kann ihn direkt per Aux-in an Musikanlagen oder selbstständige Boxen anschließen.

Angebote gültig bis zum 09. Dezember

Alle Angebote finden Sie ab dem 3. Dezember im aktuellen Prospekt von expert Bamberg. Die Angebote von expert Bamberg gelten nur bis zum 9. Dezember. Schauen Sie am besten direkt in der Filiale vorbei, denn hier sind die Produke vorrätig und können direkt mitgenommen werden.

