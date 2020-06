VW Tiguan ab 189 Euro im Monat: Top-Leasing-Angebot  keine Anzahlung!

Die Temperaturen werden wärmer, die Tage werden länger – die Zeit ist reif für Abenteuer! Mit dem VW Tiguan wird jeder Weg zu einem Erlebnis. Seien Sie schnell und leasen Sie sich Ihr Traumauto.

VW Tiguan Leasing-Deal

Leasing ist eine tolle Alternative zum klassischen Kauf per Barzahlung oder der Finanzierung über einen Kredit. Und damit Sie in der derzeitigen Situation nie im Regen stehen gelassen werden, bietet Ihnen unser Partner Feser-Biemann das VW Tiguan-Leasingangebot* inklusive Ratenschutz an. Das heißt, dass die Leasingversicherung bis zu 12 Monatsraten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit übernimmt und Sie auch im Krankheitsfall absichert. Also, schnell sein lohnt sich, aber nur solange der Vorrat reicht.

VW Tiguan Leasing-Deal für Gewerbekunden auf einen Blick

VW Tiguan ab 189,- Euro netto im Monat leasen

3 Monate Lieferzeit

Keine Überführungskosten

Angebot ohne Anzahlung

24 Monate Vertragslaufzeit

10.000 km jährliche Fahrleistung

Businessleasing inklusive Ratenschutz

VW Tiguan Leasing-Deal für Privatkunden auf einen Blick

VW Tiguan ab 328,- Euro brutto im Monat leasen

3 Monate Lieferzeit

Erlebnisabholung in Wolfsburg für 569,- Euro oder Überführungskosten von 989,- Euro

Angebot ohne Anzahlung

36 Monate Vertragslaufzeit

10.000 km jährliche Fahrleistung

Privatleasing inklusive Ratenschutz

Privatleasing mit Wartung und Inspektion

In vier Schritten zum günstigen Traumwagen

Klicken Sie auf den roten Button „Angebot jetzt ansehen“

Nehmen Sie über das Formular von null-leasing.com Kontakt mit Ihrem Vertragshändler Feser-Biemann mit Standorten in Erlangen und Forchheim auf

Konfigurieren Sie mit dem Experten Ihr Fahrzeug und erstellen Sie Ihren individuellen Vertrag

Nach positiver Bonitätsprüfung durch die Hersteller-Bank erhalten Sie umgehend die Vertragsunterlagen und können Ihren Wagen innerhalb weniger Wochen beim Autohaus abholen

Sie möchten nicht über null-leasing.com sondern lieber direkt bei Feser-Biemann anfragen? Kein Problem, den Leasing-Deal gibt es auch direkt bei Vertragshändler!

Der Leasing-Deal: VW Tiguan

Der VW Tiguan unserem Leasing-Deal* lässt Autoträume wahr werden! Hier nur einige Highlights im Überblick:

R-Line Exterieur

4 Leichtmetallräder "Suzuka" 8,5 J x 20 in Dark Graphite

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung

Navigationssystem "Discover Media"

elektrische Heckklappe

Active Info Display

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Vordersitze beheizbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" bis 210 km/h

Anhängevorrichtung anklappbar

Head-up-Display

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"

LED-Scheinwerfer

Verkehrszeichenerkennung

und vieles mehr

Erlebnis-Abholung in der Autostadt

Freuen Sie sich schon auf Ihr neues Auto? Freuen Sie sich auch auf die Abholung selbst! Ihr Wagen wird in der Autostadt Wolfsburg für Sie bereitgestellt. Dort erhalten Sie eine 60 Minuten Autostadt Übersichtsführung, eine Werkstour und Wertguthaben im Gesamtwert von 70 Euro, die Sie für Restaurants wie das Ritz-Carlton in Wolfsburg oder in einem der Autostadt-Shops ausgeben können. Für Ihre Abholung erhalten Sie bis zu sechs Eintrittskarten für die Autostadt. Am Ende Ihres erlebnisreichen Tages wartet Ihr Auto im Kundencenter auf Sie. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug beim Vertragshändler Feser-Biemann mit Standorten in Erlangen und Forchheim auf selbst abzuholen.

Vorteile beim Leasing eines Fahrzeugs

Leasing bietet gegenüber dem klassischen Kauf eines Autos zahlreiche Vorteile, einige haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Planungssicherheit durch feste Monatsraten

Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Laufzeiten und Kilometerleistungen

Keine teuren Reparaturen oder unvorhersehbaren Risiken

Keine außergewöhnlichen Risiken, wie z.B. ein erhöhter Wertverlust aufgrund politischer Entscheidungen wie beispielsweise Fahrverbote

Kein Restwertrisiko, nach Ihrer Vertragslaufzeit geben Sie Ihr Auto bequem bei Ihrem Händler zurück

Immer „up to date“ unterwegs: neben moderner und innovativer Technologie bieten aktuelle Fahrzeugmodelle in der Regel deutlich günstigere Verbrauchswerte und eine höhere Umweltfreundlichkeit sowie mehr Komfort und Sicherheit

Sie sind noch unsicher? Dann lassen Sie sich bei Feser-Biemann in Erlangen oder Forchheim zum Thema Leasing beraten!

Anfahrt und Kontakt zu Feser-Biemann in Erlangen und Forchheim

Feser-Biemann Forchheim

Äußere Nürnberger Str. 60

91301 Forchheim

www.feser-biemann-forchheim.de

Feser-Biemann Erlangen

Felix-Klein-Straße 76

91058 Erlangen

www.feser-biemann-erlangen.de

