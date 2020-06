Vom Winde verweht: Hier können Sie Buch und Film noch kaufen

Keine Frage, „Vom Winde verweht“* (Originaltitel: „Gone With the Wind“) ist eine große und herzzerreißende Liebesgeschichte, ihre Protagonisten Scarlett O'Hara und ihr zynischer Verehrer Rhett Butler sind Ikonen der Populärkultur. Drei Jahre nach dem Erscheinen von Margaret Mitchells epischer Bürgerkriegs-Saga im Jahre 1936 wurde diese kongenial verfilmt* – mit Vivien Leigh und Clark Gable in den Hauptrollen – und erlangte sowohl in gedruckter Form als auch auf der Leinwand schnell Kultstatus.

Die Geschichte einer großen Liebe in den Wirren des amerikanischen Bürgerkriegs, die am Ende bitterlich scheitert, macht eine vergangene Epoche lebendig und trifft gleichzeitig voll ins Herz – auch so viele Jahre später noch.

Vom Winde verweht aus dem Programm genommen

Aufgrund der derzeitigen Rassismus-Debatte und den Ausschreitungen in den USA hat der amerikanische Sender HBO Max „Vom Winde verweht“* nun vorerst aus dem Programm genommen. Jedoch offenbar nicht dauerhaft: Man wolle dem Film Erklärungen zu rassistischen Vorurteilen und der problematischen Darstellung von Sklaverei zur Seite stellen, erklärte der Sender. „Er wird mit einer Erläuterung seines historischen Kontexts und einer Distanzierung von den rassistischen Darstellungen ins Programm wiederaufgenommen werden.“ John Ridley, der Drehbuchautor des Sklavendramas „12 Years a Slave“ (2013), hatte zuvor in einem Beitrag in der „Los Angeles Times“ gefordert, HBO solle das Liebesdrama aus dem Programm nehmen und in einen historischen Kontext einbetten.

Vom Winde verweht:

Bedingt durch diese aktuelle Entwicklung ist „Vom Winde verweht“ derzeit populär wie seit vielen Jahren nicht mehr. Sowohl das Buch als auch der Film sind momentan die absoluten Bestseller in ihren jeweiligen Kategorien bei Amazon. Der Film ist auf Blu-ray*, auf DVD* und zum Streamen bei Amazon Prime Video* erhältlich.

Darum geht es in „Vom Winde verweht“

Die junge Südstaatlerin Scarlett O'Hara ist vom Leben verwöhnt. Die Tochter eines Plantagenbesitzers lebt im Luxus auf dem Familiengut Tara, es mangelt ihr an nichts – auch nicht an Verehrern. Dann bricht der Bürgerkrieg aus und stellt ihr Leben auf den Kopf. Scarlett muss mit aller Kraft um das Familiengut kämpfen. Immer wieder taucht in dieser Zeit Rhett Butler in ihrem Leben auf. Zwischen Scarlett und dem skrupellosen Kriegsgewinnler entwickelt sich eine große Liebe, die jedoch zum Scheitern verurteilt ist. Zu eigensinnig, zu stolz sind Rhett und Scarlett. Ihre Liebe zerbricht. Die legendäre Verfilmung von „Vom Winde verweht“ machte Vivien Leigh und Clark Gable zum berühmtesten Liebespaar der Filmgeschichte.

