E-Autos werden immer beliebter - die steigenden Spritpreise tragen ihren Teil dazu bei. Ein Grund mehr, sich mit dem Elektro-Deal vom Volvo Centrum Rhein-Ruhr zu beschäftigen: Hier gibt's den beliebten Volvo C40 Recharge für 329 Euro im Monat für Privatkunden und 244 Euro monatlich für Gewerbekunden. Der Schwede bietet Platz für die ganze Familie und bringt kraftvolle 231 PS auf die Straße.

Diese Punkte haben uns außerdem von dem Leasing-Deal überzeugt:

1. Geschmackvolles & modernes Design

2. E-Auto mit über 400 km Reichweite

3. Vollkaskoversicherung sowie Service/Verschleiß inklusive

4. Sonderzahlung über BAFA-Förderung zurückholen

5. Tolle Ausstattung: 9-Zoll-Touchscreen, Ganzjahresreifen, High-Performance-Sound mit 250 Watt Leistung uvm.

Wo andere Autohäuser ihre Kunden vertrösten, hat das Volvo Centrum Rhein-Ruhr für Nachschub gesorgt - so ist dein Volvo C40 Recharge ab November verfügbar. So kannst du rechtzeitig den BAFA-Antrag stellen und dir die Anzahlung von 6.000 Euro zurückerstatten lassen.

Volvo C40 Recharge leasen ab 244 Euro

Das attraktive Leasingangebot für den Stromer Volvo C40 Recharge (für Privatkunden monatlich 329 Euro, für Gewerbekunden mtl. 244 Euro) hat eine Laufzeit von 36 Monaten. Die Laufleistung beträgt 10.000 km im Jahr. Zu berücksichtigen ist die Anzahlung von 6.000 Euro, die du dir über die BAFA-Förderung zurückholen kannst. Im Leasing-Paket inkludiert sind Vollkaskoversicherung, Service und Verschleiß sowie Ganzjahresreifen. Bereitstellungskosten o. Ä. fallen nicht an.

Das Leasingangebot gilt für Privat- und Gewerbekunden. Das Fahrzeug steht ab November zur Verfügung und kann am Standort in Witten abgeholt werden - die Gelegenheit, den Volvo auszufahren. Schnell sein lohnt sich - die Volvo-Aktion gilt nur bis zum 31. März.

Elektroauto von Volvo leasen - das Paket zum C40 Recharge

Leasingrate, PS, Getriebe, Verfügbarkeit und mehr - alle Infos zum Volvo C40 Recharge:

Alle Infos zum Volvo C40 Recharge für Privatkunden

monatliche Leasingrate: 329 Euro

Anzahlung: 6.000 Euro (Erstattung über BAFA-Förderung)

Inklusiv-Paket: Vollkasko & Service/Verschleiß

Laufzeit: 36 Monate

Neuwagen (Bruttolistenpreis: 47.590 Euro)

Leistung: 231 PS

Getriebe: Automatik

Kraftstoff: Elektro

Bereifung: Ganzjahresbereifung

Ausstattungshighlights: High-Performance-Audio, Ambiente-Beleuchtung, 9-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung

Reichweite von > 400 km

Bereitstellung im November

Jetzt für nur 329 Euro leasen - nur bis zum 31.03.

Alle Infos zum Volvo C40 Recharge für Gewerbekunden

monatliche Leasingrate: 244 Euro

Anzahlung: 6.000 Euro (Erstattung über BAFA-Förderung)

Inklusiv-Paket: Vollkasko & Service/Verschleiß

Laufzeit: 36 Monate

Neuwagen (Nettolistenpreis: 39.991,60 Euro)

Leistung: 231 PS

Getriebe: Automatik

Kraftstoff: Elektro

Bereifung: Ganzjahresbereifung

Ausstattungshighlights: High-Performance-Audio, Ambiente-Beleuchtung, 9-Zoll-Touchscreen, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung

Reichweite von > 400 km

Bereitstellung im November

Jetzt für nur 244 Euro leasen - nur bis zum 31.03.

Was ist im Leasing-Deal inbegriffen - und was nicht?

Die Laufleistung beträgt 10.000 km im Jahr, wobei nicht gefahrene Kilometer mit 4,8 Cent zurückerstattet werden. Zusätzlich gefahrene Kilometer werden mit einem Aufpreis von 8 Cent pro Kilometer berechnet. Die Vollkaskoversicherung sowie Service/Verschleiß sind im Paket inbegriffen. Die Versicherung kann optional abgewählt werden, in dem Fall reduziert sich der Fahrzeugpreis um 1.260 Euro brutto.

FAQ: Elektroautos leasen

Worauf du vor dem Abschluss eines Leasingangebots achten solltest und welche Begriffe du kennen solltest, erfährst du in unserem FAQ

Welche Zusatzkosten kommen auf mich zu?

Bei Leasingangeboten können Zusatzkosten wie zum Beispiel die einmaligen Überführungskosten, die Vorauszahlung der Umweltprämie oder Versicherungs- und Servicekosten anfallen. Zudem fallen Kosten pro mehr gefahrenen Kilometer als die vereinbarten Kilometer an. Wer die Wartungskosten übernimmt, ist meist im Angebot ausgewiesen. Um keine bösen Überraschungen zu erhalten, solltest du also im Voraus auf diese Art von Kosten achten.

Worauf sollte ich bei der Leasinglaufzeit achten?

Die Leasinglaufzeit sollte innerhalb der Werksgarantie von meist 24 Monaten liegen. Die Garantie deckt die Wartungskosten ab. Sollte die Vertragslaufzeit länger gehen, ist es sinnvoll, die Werksgarantie gegen ein Entgelt zu verlängern. Bei diesem Leasing-Angebot profitierst du von dem kostenlosen Mobilitätsversprechen über 3 Jahre in nahezu in ganz Europa. Die Hochvoltbatteriegarantie gilt bis zu 8 Jahre oder 160.000 km (je nach dem, was zuerst eintritt).

Was bedeutet 'Laufleistung'?

Die Laufleistung bezieht sich auf die Inklusivkilometer. Also die vereinbarten Kilometer, die du während der Laufzeit fahren darfst, ohne dass Zusatzkosten für dich anfallen.