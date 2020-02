Verkaufsoffener Sonntag bei expert Höchstadt: Lassen Sie sich die tollen Schnäppchen nicht entgehen!

Tolle Schnäppchen und Angebote am verkaufsoffenen Sonntag bei expert Höchstadt. Am 23. Februar von 13 Uhr bis 18 Uhr lockt der Technikmarkt mit einer Fülle an reduzierten Artikeln, die Sie nur im Markt bekommen. Vorbeikommen lohnt sich hier wirklich.

Verkaufsoffener Sonntag bei expert Höchstadt

Am 23. Februar von 13 Uhr bis 18 Uhr bekommen Sie die tollen Schnäppchen nur vor Ort bei expert Höchstadt. Seien Sie schnell, denn das Angebot gilt nur wenige Stunden. Interessierte sollten direkt vor Ort vorbeischauen.

Anfahrt und Kontakt zu expert Höchstadt

expert Höchstadt, Kieferndorfer Weg 58a, 91315 Höchstadt

Öffnungszeiten und Kontakt

Am verkaufsoffenen Sonntag, den 23. Februar, ist der Markt von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Regulär ist der Markt Montags bis Samstags von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Sie erreichen den Markt unter der Telefonnummer 09193 207960 oder unter der E-Mailadresse info@erh.expert.de.

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie auf der offiziellen expert Höchstadt-Webseite.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

*Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.