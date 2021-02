Am 14. Februar ist es wieder soweit: der Valentinstag ist da. Auch wenn die Pandemie eher weniger mit Romantik zu tun hat oder gerade deshalb, wollen viele ihren Liebsten an diesem Tag eine Freude machen. Doch was schenkt man dem Partner, der Partnerin oder dem Schwarm im Lockdown? Wir haben ein paar Ideen für Sie.

Ob Romantisches, Lustiges oder Erotisches: Wir haben die besten Geschenke für sie und ihn unter diesen besonderen Bedingungen.

Valentinstags-Geschenke für sie

Weinprobe für zuhause

Zugegeben, viele von uns haben die eigenen vier Wände in letzter Zeit eher selten verlassen. Home Office & Co. führen dazu, dass wir uns kaum noch vom Bildschirm lösen. Grund genug, dem Home Office einen unterhaltsamen Touch zu verleihen: Schenken Sie dem oder der Liebsten doch eine Online-Weinprobe von Jochen Schweizer*. Neben sechs erlesenen Weinen von trocken bis lieblich, erhalten Sie zusätzlich eine angeleitete Weinprobe und lernen dabei viel über Weinanbau und Rebsorten. Nach Versand Ihres Wein-Paketes haben Sie vier Wochen Zeit, um Ihre on Demand-Weinprobe zu genießen.

Verführerische Dessous von Lascana

Dessous zum Valentinstag, ein Klischee? Wohl eher ein Klassiker! Peppen Sie ihren Lockdown-Alltag mit ein wenig Erotik auf, machen Sie sich schick, genießen Sie guten Wein. Vielleicht würde sich Ihre Liebste über ein stilvolle und sinnliche Dessous von Lascana* freuen? Ob verführerisch und wild in schwarz oder unwiderstehliches Rot: bei Lascana finden Sie das richtige Dessous für Ihre Partnerin. Und das Beste: Lascana gewährt Ihnen zum Valentinstag 14 Prozent Rabatt - nur gültig bis zum 14. Februar.

Für Optimisten: Veranstaltungstickets für den Sommer

Welcher Tag, wenn nicht der Valentinstag, steht so für positives Denken und Optimismus? Für alle Optimisten bietet der Ticketshop von inFranken.de* tolle Angebote. Schenken Sie Ihrer Liebsten Tickets für das Konzert von Max Giesinger am 27. Juli in Ebern. Es gibt nur wenige Musiker, die allein mit ihrer Stimme und Gitarre für Gänsehaut sorgen können. Einer von diesen ist Max Giesinger, der mit Songs wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ oder „Roulette“ für die ganz besonderen Momente sorgt.

Tipp: Alle Konzert-Highlights in Franken 2021 finden Sie in unserem separaten Artikel! Von Peter Maffays Tabaluga über Sido bis hinzu Sarah Connor, da ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Valentinstags-Geschenke für ihn

Online-Gin-Tasting

Auch für Ihren Liebsten haben wir eine tolle Geschenkidee. Genau wie die Weinprobe, gibt es auch ein Online-Gin-Tasting bei Jochen Schweizer*. Lassen Sie sich von einem professionellen Brenner virtuell durch eine Gin-Destillerie führen und genießen Sie fünf hochwertige Gin-Sorten aus Ihrem Tastingpaket inklusive Gin-Glas. Die edlen Tropen werden in geselliger Online-Runde genossen während ein Experte Ihnen alles über den Gin, der früher als "Arme-Leute-Schnaps" galt, erzählt.

Romantisches Kartenspiel für Paare

Die Romantik kam während des Lockdowns in Ihrer Beziehung etwas zu kurz oder Ihr Partner ist kein Mann der großen Worte? Mit Vertellis, dem romantischen Kartenspiel für Paare*, können Sie das ändern. Mit diesem Geschenk für Partner oder Partnerin beabsichtigt Vertellis, Menschen sich selbst und einander auf spielerische Weise wieder näherzubringen. Sammeln Sie wunderbare Momente, reden Sie über Themen mit Bedeutung und schmieden Sie Pläne für die Zukunft.

Stimmung ohne Ende mit den Folk Rockern von Fiddler's Green

Wenn man einigen Prognosen trauen darf, könnten Konzerte im Sommer wieder möglich sein. Um den Beginn der Konzertsaison zu feiern, eignet sich kaum eine Band besser als die Erlanger Speedfolk-Band Fiddler's Green, die am 31. Juli ihr 30-jähriges Jubiläum in Bad Staffelstein begeht. Schenken Sie Ihrem Liebsten ein Konzert, das er so schnell nicht vergessen wird.

