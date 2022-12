Elektroautos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit - kein Wunder, dass viele Händler die Nachfrage aktuell kaum bedienen können und sich die Lieferzeiten in die Länge ziehen.

Der Schnäppchen-Deal von Elaris lohnt sich da gleich doppelt: Die neue Marke für Elektroautos aus Rheinland-Pfalz bietet dir die Auswahl aus zwei wendigen, kompakten Modellen zum unschlagbar günstigen Preis und beide sind schon ab Februar 2023 verfügbar! Deinem urbanen Fahrvergnügen steht also nichts mehr im Wege.

Zwischen diesen Modellen und Leasingangeboten hast du die Wahl:

Beide Kleinwägen sind gemacht für ein aktives Leben in der Stadt - dank der kompakten Außenmaße passt du in jede noch so kleine Parklücke und die großzügige Gestaltung der Innenräume mit hochwertiger Ausstattung bietet großes Fahrvergnügen auf komfortablem Niveau zum kleinen Preis.

Leasingangebote zum Schnäppchenpreis - Elaris Kleinwagen ab 77 Euro pro Monat

Die Leasingangebote für den Elaris PIO* und Elaris DYO* haben eine Laufzeit von 24 Monaten und beinhalten eine Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr. Die Anzahlung von 4.500 Euro kannst du dir dank der Umweltprämie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vom Staat zurückholen - den Antrag kannst du optional ganz einfach zu deinem E-Auto dazu buchen, genauso wie einen optionalen Zulassungsservice und eine Vollkasko- und Haftpflichtversicherung.

"E-Mobilität für das echte Leben von echten Menschen" ist der Ansatz von Elaris. Das Start-up aus Rheinland-Pfalz ist exklusiver Importeur elektrisch angetriebener Fahrzeuge des chinesischen Herstellers Dorcen mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Ausstattung und Nutzen. So punkten der Elaris PIO* und der Elaris DYO* trotz des kleinen Preises mit einer kurzen Ladedauer, Automatik-Getriebe, Klimaanlage, Rückfahrkamera und Multifunktionslenkrad.

E-Auto Elaris PIO: Klein, praktisch und super günstig

Als Einstiger-Modell von Elaris bietet dir der PIO* jede Menge Platz und Komfort - und das in kompakter Größe, sodass du mit dem agilen Flitzer dank Rückfahrkamera mühelos in jede Parklücke passt. Innerhalb einer Stunde lädt er genug Strom für einen ganzen Tag im Stadtverkehr - und das sogar an jeder Haushaltssteckdose. Mit dem Top-Leasingangebot ab 77 Euro im Monat ist er unfassbar günstig zu haben und bietet dir alles, was du brauchst.

Der Elaris PIO - günstiges Einsteiger-E-Auto jetzt zum Traum-Preis von 77 Euro pro Monat leasen. Elaris AG

Mit seiner Länge von nur 2,80 Metern ist der Elaris PIO* der perfekte kleine Stadtflitzer. Zwei Sitzplätze und das Gepäckraumvolumen von 229 Litern ermöglichen es dir, entspannt Einkäufe zu transportieren und die Reichweite von 255 Kilometern macht sogar Ausfahrten zu zweit am Wochenende möglich. Klimaanlage, Sportsitze aus veganem Leder und das Stereo-System mit zwei Lautsprechern runden das Angebot perfekt ab.

Günstiges Elektroauto mit kleinem Luxus: Elaris DYO

Wenn du auf der Suche nach einem wendigen Auto bist aber trotzdem auf ein kleines bisschen Luxus nicht verzichten magst, dann ist der Elaris DYO* genau das richtige Elektroauto für dich. Zwei Personen haben hier komfortabel Platz und auch der Transport von Wasserkästen oder einem Hund im geräumigen Gepäckraum sind für den urbanen Flitzer mit 300 Kilometern Reichweite kein Problem.

Der Elaris DYO - klein, wendig und ein bisschen Luxus für bis zu zwei Personen. Selbst ein Vierbeiner hat genügend Platz im Gepäckraum. Jetzt ab 89 Euro pro Monat leasen. Elaris AG

Das schicke Design im Aluminium- und Carbon-Look mit Sitzen aus atmungsaktivem veganem Leder und das zentrale Farb-LCD-Kombiinstrument lassen den kompakten Elaris DYO* richtig luxuriös aussehen. Sein integriertes Navigationssystem, die Sprachsteuerung und das 12,3 Zoll Display mit Touchscreen, Radio und USB-Anschluss lassen für 89 Euro pro Monat keine Wünsche mehr offen.

Elektroauto leasen - Das sind die Highlights der Elaris Modelle PIO und DYO

Sichere dir jetzt deinen elektrischen Stadtflitzer zum Hammer-Preis von Elaris. Hier findest du die Highlights beider Modelle im Überblick.

Elaris PIO* auf einen Blick

monatliche Leasingrate: ab 77 Euro im Monat für Privatkunden

im Monat für Privatkunden Laufzeit: 24 Monate

Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr

pro Jahr verfügbar ab Februar 2023

Leistung: 49 PS

Getriebe: Automatik

Reichweite: 255 Kilometer

Ladedauer von 0 auf 100 Prozent: 8 Stunden

aufladbar an jeder Haushaltssteckdose , Wallbox und Ladesäule

, Wallbox und Ladesäule Gepäckraumvolumen: 229 Liter

Höchstgeschwindigkeit: 102 km/h

Klimaanlage

Rückfahrkamera

Sportsitze aus veganem Leder in schwarz

aus veganem Leder in schwarz Multifunktionslenkrad

7,8 Zoll Fahrer-Display

8,3 Zoll Touchscreen für Navigation und Entertainment

für Navigation und Entertainment Jetzt ab nur 77 Euro pro Monat leasen*

Elaris DYO* auf einen Blick

monatliche Leasingrate: ab 89 Euro pro Monat für Privatkunden

pro Monat für Privatkunden Laufzeit: 24 Monate

Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr

pro Jahr verfügbar ab Februar 2023

Leistung: 48 PS

Getriebe: Automatik

Reichweite: 300 Kilometer

Ladedauer von 30 auf 80 Prozent: 45 Minuten

Gepäckraumvolumen: 229 Liter

Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h

Klimaanlage

Rückfahrkamera

geräumiger Kofferraum für den Transport von Wasserkästen oder sogar einem Hund

für den Transport von Wasserkästen oder sogar einem Hund Multifunktionslenkrad

Diebstahlwarnanlage

Sprachsteuerung

12,3 Zoll Display mit Touchscreen, Radio und USB-Anschluss inkl. Navigationssystem

Jetzt ab nur 89 Euro pro Monat leasen*

Für wirklich kleines Geld bekommst du mit den aktuellen Leasing-Deals von Elaris also einen wendigen Cityflitzer mit ordentlicher Ausstattung. Als Gewerbetreibende*r fällt dir die Entscheidung sogar noch leichter, denn mit Gewerbeschein ist der Elaris PIO* bereits ab 29 Euro im Monat erhältlich, der Elaris DYO* ab 39 Euro im Monat. Zuschlagen lohnt sich!