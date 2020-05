Top-Angebote der Woche: expert Bamberg überzeugt mit einer starken Auswahl

Diese Woche heißt es schnell sein und zuschlagen. Nur vom 21. bis 27. Mai hat expert Bamberg in Hallstadt eine starke Auswahl an Top-Deals und tollen Angeboten zum Sparen. Barttrimmer, Ultra HD TVs, Smartwatches, ein leistungsstarker Akkusauger – die Auswahl ist groß! Schauen Sie selbst, aber seien Sie schnell, denn auch hier gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

Top-Technik für nur wenig Geld: Wir haben für Sie heiße Angebote herausgesucht und stellen Sie ihnen vor. Alle Angebote finden Sie ab dem 21. Mai in der aktuellen Beilage von expert Bamberg*.

Diese Highlights erwarten Sie bei expert Bamberg

Das Angebot der Woche: AEG CX7-2-45IM X Flexibility Akkusauger für nur 149 Euro

Kabelloser 2in1 Akku Handstaubsauger

Beutellose Powerflow-Cyclone-Technology

Akkutyp: Lithium HD Power 18 V

Staubbehältervolumen: 500 ml

LED-Frontlichter an der Düse

Elektrosaugbürste mit Doppelgelenk

45 min Akku-Laufzeit in der Normalstufe

Ladezeit : 4 Std. (80% in 1 Std.)

Patentierte Selbstreinigung der Bürstenrolle per Pedaldruck

Ladestation mit integriertem Zubehör freistehend oder

Wandmontage

Top gestylt mit dem Bartschneider von BRAUN: Der MGK 3242 MultiGroomingKit 7-in-1 Bartschneider für nur 39,99 Euro

Akkubetrieb

7-in-1-Trimmer für Bart-, Gesichts- und Kopfhaar für Herren

Geeignet für Gesicht, Haar, sowie für den Körper

NiMH-Akku für 80 Minuten kabelloses Trimmen

Aufladung von 8 Stunden

Zusätzlicher Gillette Nassrasierer

Professionelle Trimmer-Technologie, jetzt noch besser

6 verschiedene Stylingaufsätze

13 Längeneinstellungen

Braun Barttrimmer und Haarschneider in Deutschland entwickelt und hergestellt

Der Smart-TV mit Sprachsteuerung: LG86UN85006LA 4K Ultra HD TV für nur 1899 Euro

LCD-TV mit 217 cm (86 Zoll) Bildschirmdiagonale

4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel

Triple Tuner: DVB-T2/-C/-S2

100/120 Hz, HDR10 Pro, HLG, USB-Recording

Smart TV, DLNA, Google Assistant und Amazon Alexa integriert

VESA-Norm: 600 x 400 mm

4x HDMI, 3x USB, 1x CI+-Slot, WLAN, LAN, Bluetooth

Abmessungen (BxHxT): 194,3 x 117,8 x 33,3 cm mit Fuß

Die eigene Fitness immer im Blick: Die Huawei Bundle Watch GT2e icy white + Körperwaage AH100 für nur 169 Euro

Bundle Watch bestehend aus:

Huawei Watch GT 2e Icy White

GPS und GLONASS Positionsbestimmung (Aktivitäts-Tracking)

Kontinuierliches Herzfrequenz-Monitoring, unterstützt Ruheherzfrequenz,

Einzelherzfrequenz und andere Messfunktionen

Bluetooth®-Telefonie, Kontakte, Gesprächsannahme

Huawei AH100 Körperwaage:

Multifunktionale Körperanalysewaage mit Bluetooth-Technologie

Ermittelt 9 Werte in einem Messvorgang

Bundle Watch und Körperwaage sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Angebote nur vom 21. bis zum 27. Mai

Alle Angebote finden Sie in der aktuellen Beilage von expert Bamberg*. Die Angebote von expert Bamberg gelten nur vom 21. bis zum 27. Mai. Schauen Sie am besten direkt in der Filiale vorbei.

Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Info: https://www.expert.de/hallstadt

