Perfekt gegen die Langeweile zu Hause: Die Toniebox bietet Hörgenuss für Kinder

Kinder haben in Zeiten des Coronavirus zwar nicht frei, aber verbringen viel mehr Zeit zu Hause als sonst. Mit Freunden spielen fällt aus, Spielplätze sind gesperrt. Wie beschäftigt man die Kleinen also zu Hause?

Der Hals ist irgendwann rau vom Vorlesen und Erzählen, aber gerade Geschichten beflügeln die Fantasie - enorm wichtig, wenn die Welt ansonsten von ernst blickenden Erwachsenen bestimmt wird. Wer nicht stapelweise CDs herumliegen hat, kann auf eine Alternative zurückgreifen: Die Tonixbox. Die robuste Box wird über Toniefiguren gesteuert und ist in der Bedienung im Wortsinn kinderleicht. Wir haben uns die Toniebox angesehen.

Die Alternative zu CDs: Die Toniebox

Was die Musikbox taugt, haben wir im Praxistest herausgefunden: Kinder hören gerne Geschichten. Ob vorgelesen oder auf einem Tonträger. Früher war es die Kassette, die uns Märchen, Hörspiele und anderes nahebrachte. Dann kam die CD. Leider können meine Kinder viele Lieblinge meiner Kindheit nicht mehr genießen, denn: Die Kassetten und CDs sind schlicht kaputt. Ausgeleiert, zerkratzt, zerbrochen.

Nachdem auch Abspielgeräte wie CD-Player und Kassettenrekorder oft nicht lange halten, haben wir uns für unsere Kinder nach Alternativen umgesehen. Dabei sind wir durch Tipps von Bekannten auf die Toniebox gestoßen. Uns wurde die Musikbox als Wunderwerk angepriesen: Unkaputtbar, kinderleicht zu bedienen und darüber hinaus noch hübsch anzusehen.