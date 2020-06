Vom 4. bis zum 10. Juni gibt es bei expert Bamberg in Hallstadt wieder Top-Angebote zum Sparen für Sie - aber auch eine Aktion, für alle Besitzer einer Toniebox, die Sie nicht verpassen dürfen. Darüber hinaus hat expert Bamberg wieder zahlreiche Produkte reduziert, bei denen Sie bares Geld sparen.

Die Tonies gehören zum cleveren Audiosystem für Kinder ab drei Jahren, die Geschichten und Lieder hören wollen, wo und wie sie möchten. Sie müssen sie nur auf die Toniebox stecken und schon erzählen sie eine eigene Geschichte. Jeder Tonie kostet bis zu 14,99 Euro. Nun hat expert Bamberg ein unschlagbares Angebot für alle, die Tonies sammeln: Wenn Sie 3 Figuren kaufen, zahlen Sie nur 2. Sie kennen die Toniebox noch nicht? Dann lesen Sie unseren Erfahrungsbericht.

Mit dabei sind: JBL-Bluetooth-Lautsprecher, ein ASUS-Notebook, ein Multifunktionsdrucker von EPSON, eine Waschmaschine von Samsung, ein Siemens-Einbau-Geschirrspüler, eine Philips-Dampfbügelstation, ein Huawei P smart mit gratis Fitness-Tracker – und das Top-Angebot der Woche: der UHD LED Fernseher von Sony für nur 899 Euro*. Alle Angebote finden Sie ab dem 04. Juni in der aktuellen Beilage**.

Diese Highlights erwarten Sie bei expert Bamberg

Das Angebot der Woche: der Sony UHD LED TV für nur 899 Euro*

LCD-TV mit 164 cm (65'') Bildschirmdiagonale

4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel

Twin Triple Tuner: 2 x DVB-C,T2,S2 (CI+)

X1 4K HDR Prozessor, USB-Aufnahme, Acoustic Multi-Audio

Android TV mit Zugang zu Mediatheken etc., Google Cast, Sprachsteuerung via Fernbedienung

VESA-Norm: 300 x 300 mm

4x HDMI, 3x USB, CI+-Slot, Wi-Fi Direct, WLAN

Abmessungen (BxHxT): ca. 145 x 89,9 x 31,6 cm mit Fuß

*Barpreis 999 Euro abzgl. 100 Euro Sofortrabatt. Beim Onlinekauf wird der Rabattbetrag im Warenkorb automatisch vom Kaufpreis abgezogen. Beim Kauf im Fachmarkt vor Ort wird der Sofortrabatt an der Kasse vom Kaufpreis abgezogen.

Mobile Bluetooth-Lautsprecher von JBL für nur 59,99 Euro

Kabelloses Streaming via Bluetooth

10 Stunden Wiedergabezeit

Wasserdicht gemäß Schutzklasse IPX7

Robustes Außenmaterial

JBL Bass-Strahler

Lithium-Ionen-Polymer-Akku (3,7 V, 3000 mAh)

Lautsprechertreiber: 2 x 40 mm

Frequenzgang: 80 Hz – 20 kHz

ASUS Notebook für nur 399 Euro

39,6 cm (15,6") mattes Full-HD-Display (1920 x 1080)

AMD Ryzen 3 3250U Prozessor (2.6 / 3.5 GHz, 5 MB)

AMD Radeon™ Graphics

8 GB Arbeitsspeicher

512 GB SSD-Festplatte

Wi-Fi 5(ac), BT4.1, HDMI, 2x USB 2.0, USB 3.2, USB-C 3.2

Windows 10 Home (64-Bit)

Der Multifunktionsdrucker EcoTank von EPSON für nur 179 Euro

Drucken, Kopieren und Scannen

Bis zu 5760 x 1440 dpi Druckauflösung, Tintenstrahldrucker

Bis zu 10 Seiten/min ISO in s/w, 5 Seiten/min ISO in Farbe

USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

100 Blatt Papierzuführung

Manuelle Duplexdruck-Funktion

Samsung Waschmaschine für nur 399 Euro

Energieeffizienzklasse: A+++

157 kWh Jahresenergieverbrauch/ 7400 Liter Jahreswasserverbrauch

7 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min

Vollwasserschutz

Programme: Baumwolle/e, Baumwolle, Intensivwäsche und Pflegeleicht

LED Display

Endzeitvorwahl und Restlaufzeitanzeige

AddWashTM, Trommelreinigung, Smart Check und Sensorische Mengenautomatik

Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie

Abmessungen (HxBxT): 85 x 60 x 55 cm

Der Siemens-Einbau-Geschirrspüler für nur 499 Euro

Energieeffizienzklasse: A++

Wasserverbrauch/ Stromverbrauch pro Jahr: 2660l/266kWh

14 Maßgedecke Fassungsvermögen

Auto 45-65°C - Programm

3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen

iQdrive-Motor

aquaStop

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen

varioFlex-Korb und varioSchublade

Abmessungen (HxBxT): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Philips Dampfbügelstation PerfectCare Elite für nur 269 Euro

OptimalTEMP-Technologie

T-IonicGlide Bügelsohle

155 g / min Dauerdampf, 520 g Dampfstoß

Besonders leichtes Handstück, nur 800 g

Sichere Transportverriegelung

Automatische Abschaltung

7,5 bar Dampfdruck

Inkl. hitzeabweisender Schutzhandschuh, Bedienungsanleitung

Huawei P smart 2020 + gratis Fitness-Tracker Huawei Band 3e für nur 199 Euro

Huawei P smart 2020 midnight black Smartphone

15,77 cm (6,21") Full-HD+-Display

128 GB Speicherkapazität, erweiterbar durch microSD-Card (bis zu 512 GB)

Duale-Hauptkamera (13 MP + 2 MP), 8 MP Frontkamera

Huawei Band 3e graphite schwarz

Professionelles Monitoring und Laufanalyse

Smart Notifications

Angebote nur vom 4. bis zum 10. Juni

Alle Angebote finden Sie ab dem 04. Juni in der aktuellen Beilage von expert Bamberg**. Die Angebote von expert Bamberg gelten nur vom 4. bis zum 10. Juni. Schauen Sie am besten direkt in der Filiale vorbei.

Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Info: https://www.expert.de/hallstadt

Wir wollen den Schnäppchen-Newsletter noch besser für Sie machen! Nehmen Sie an unserer Schnell-Umfrage teil - es dauert nur eine Minute.

**Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.