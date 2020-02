Tolles Angebot bei AIDA: Kreuzfahrtgast für einen Tag - Wellness, Rundgang, Mittagessen an Bord

Sie haben noch nie eine Kreuzfahrt* gemacht, aber wollten schon immer mal wissen, wie es sich anfühlt, Gast auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein? AIDA* bietet Ihnen jetzt die Gelegenheit, bei einer Schiffsbesichtigung in Hamburg, Kiel oder Warnemünde einen ersten Einblick in den Bordalltag zu bekommen. Bei der mehrstündigen geführten Besichtigung* können Sie die verschiedenen Kabinenvarianten, Shops, Restaurants und alle öffentlichen Bereiche des Schiffes erkunden. Sie erleben das AIDA Feeling so aus nächster Nähe.

AIDA: Verschiedene Termine und Orte buchbar

Im Zeitraum von Februar 2020 bis Oktober 2020 haben Sie die Möglichkeit, sich auf der AIDA Website noch für verschiedene Termine zu registrieren. Bei den Häfen können Sie jeweils zwischen Hamburg, Kiel oder Warnemünde auswählen. Die Schiffsbesichtigung findet in der Regel im Zeitfenster von 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr statt. Je nach gewähltem Erlebnispaket kann sich die Dauer aber nochmals verändern. In der Regel erhalten Sie nach Ihrer Onlinebuchung direkt eine E-Mail mit den genauen Besichtigungszeiten.

Im Preis enthaltene Leistungen

Bei Ihrer Besichtigung können Sie zwischen einem geführten Rundgang inklusive Mittagessen, einer Schiffsbesichtigung in einem internationalen Hafen, einem Familientag an Bord, einer kulinarischen Entdeckungsreise, einem Wellnesstag an Bord oder einer Besichtigung von zwei Schiffen an einem Tag wählen.

Geführter Rundgang mit Mittagessen - 49 pro Person

49 Euro pro Person

Kostenfrei für Kinder bis einschließlich 15 Jahre

Mittagessen inklusive

10:00 - 14:30 Uhr (AIDAperla & AIDAprima bis 15:30 Uhr)

50 Euro Bordguthaben** für AIDA Entdecker

Schiffsbesichtigung in einem internationalen Hafen - 29 Euro

pro Person

29 Euro pro Person

Kostenfrei für Kinder unter 16 Jahren

Mittagessen inklusive

Häfen: Palma (Mallorca), Las Palmas (Gran Canaria), Santa Cruz (Teneriffa)

50 Euro Bordguthaben** für AIDA Entdecker

Familientag an Bord - 49 Euro pro Person

49 Euro pro Person

Kostenfrei für Kinder bis einschließlich 15 Jahre

Mittagessen inklusive

10:00 - 14:30 Uhr (AIDAperla bis 15:00 Uhr)

50 Euro Bordguthaben** für AIDA Entdecker

Kulinarische Entdeckungsreise - 69 Euro pro Person

69 Euro pro Person

19 Euro für Kinder bis einschließlich 15 Jahre

Inklusive A-la-Carte-Menü und verschiedenen Tastings

10:00 - 14:30 Uhr (AIDAperla & AIDAprima bis 15:30 Uhr)

50 Euro Bordguthaben** für AIDA Entdecker

Wellnesstag an Bord - 69 Euro pro Person

69 Euro pro Person

Teilnahme erst ab 16 Jahren

Rückenmassage und Mittagssnack inklusive

11:00 - 16:00 Uhr

50 Euro Bordguthaben** für AIDA Entdecker

Zwei Schiffe an einem Tag

59 Euro pro Person

Kostenfrei für Kinder bis einschließlich 15 Jahre

Mittagessen und Shuttle inklusive

9:00 - 15:00 Uhr

50 Euro Bordguthaben** für AIDA Entdecker

Zusätzliches Dankeschön für Ihre AIDA Premiere

Sichern Sie sich zusätzlich 50 Euro Bordguthaben**, wenn Sie innerhalb von sechs Wochen nach Ihrer Schiffsbesichtigung Ihre erste Reise mit AIDA buchen. Das Bordguthaben können Sie zum Beispiel für Ausflüge oder Wellnessanwendungen ausgeben.

Lesen Sie auch: Du bist Single, dann gönn´ Dir was! Wie wäre es dieses Jahr mit einer Singlereise als Gruppenreise? Spaß haben, nette Leute kennenlernen - und vielleicht ist auch ein Flirt oder mehr dabei.





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

** Das Bordguthaben gilt für Neukunden oder AIDA Kunden, die innerhalb der letzten fünf Jahre nicht mit AIDA gereist sind. Entscheidend ist der Zeitraum zwischen der letzten AIDA Reise bis zum Datum der Neubuchung. Die Anrechnung erfolgt bei Buchung zum AIDA PREMIUM oder AIDA VARIO Tarif innerhalb von 6 Wochen nach Ihrer Schiffsbesichtigung. Das Bordguthaben gilt pro Person ab 18 Jahren im 1. oder 2. Bett in der Kabine, ist nicht übertragbar, nicht mit anderen AIDA Aktionen oder Sondertarifen kombinierbar und gilt nicht für Gruppenbuchungen.