Tolle Reise-Schnäppchen bei Tchibo: Bis zu 50 Prozent günstiger - nur für kurze Zeit

Egal ob im 5-Sterne-Superior-Hotel auf Sylt, beim Städtetrip nach Budapest oder eine Weinverkostung in den Bergen Südtirols: Ein Kurzurlaub übers Wochenende lässt uns dem Alltag entfliehen und tiefenentspannt und mit frischer Energie wieder zurückkehren. Auf der Reise-Seite von tchibo.de* gibt es eine große Auswahl an Reiseschnäppchen um bis zu 55 Prozent günstiger. Die Reisetermine lassen sich individuell noch bis zum Herbst 2020 oder sogar bis Anfang 2021 auswählen. Aber schnell sein lohnt sich: Die Angebote sind nur noch bis zum 03. Februar 2020 buchbar.

Tchibo-Angebot 1: 5-Sterne-Superior-Hotel auf Sylt

Bei den 4 Nächten im 5-Sterne Hotel "Relais & Châteaux Hotel Landhaus Stricker" sind ab 555 Euro pro Person außerdem ein tägliches Verwöhnfrühstück, ein tägliches 3-Gänge-Menü im Restaurant "SIEBZEHN84" des Sternekoches Holger Bodendorf und die tägliche Nutzung des 700 m² großen Spas inklusive. Damit spart man bei der Buchung eines 4 Nächte Aufenthaltes bis zu 21 Prozent. Bei der Buchung von 5 Nächten werden 19 Prozent und bei 7 Nächten 14 Prozent eingespart. Das Hotel liegt idyllisch eingebettet in einer Parklandschaft zwischen Keitum und Westerland. Zum Zentrum Westerland sind es circa 2 Kilometer.

Zu den Inklusivleistungen des Angebots zählen außerdem eine kleine Überraschung bei der Anreise, eine Flasche Rotwein, ein eigener Bademantel und Slipper sowie eine große Teeauswahl mit frischen Äpfeln. Noch mehr Specials und Inklusivleistungen des Angebots können Sie bei der Reisebeschreibung des offiziellen Angebots von Tchibo nachlesen*. Termine können ganz individuell im Einzel- oder Doppelzimmer gebucht werden und sogar Termine bis April 2021 ausgewählt werden.

Reise nach Sylt bei Tchibo anschauen

Tchibo-Angebot 2 - der Megadeal: 4 Nächte in Südtirol bis zu 50 Prozent günstiger

Wer seinen Urlaub in der Nähe von Trentino in Südtirol bucht, spart bei Tchibo bis zu 50 Prozent. Bei 4 Nächten im 5-Sterne-Hotel "Villa Orso Grigio" inklusive täglichem Frühstück, einer 30-minütigen Massage und einem 3-Gänge-Menü vom Sternekoch Christian Bertol, gibt es zusätzlich einen Aperitif mit Wein, Käse und Wurst aus Südtoril dazu, sowie 10 Prozent Rabatt auf alle weiteren Abendessen und Massagen im Hotel. Das Boutique Hotel verfügt insgesamt über nur 10 Zimmer, die dafür aber alle individuellen Charakter haben. Da das Hotel am Rande von Ronzone liegt und direkt an einen dichten Wald grenzt, bietet die Lage sehr viel Ruhe und Erholung ist genau richtig für alle, die den Alltagsstress abbauen wollen.

Bei der Terminwahl können Sie alle verfügbaren Termine von März bis November 2020 frei wählen. Alle weiteren Details und Inklusivleistungen finden Sie auf der Tchibo Reiseseite*.

Entspannung im 5-Sterne-Hotel in Südtirol bei Tchibo anschauen

Tchibo-Angebot 3: 3 Nächte in Budapest mit Flug

Ein Kurzurlaub an der Donau: Das 4-Sterne Hotel "Belvedere" befindet sich mitten in der Innenstadt in der Nähe des Buda Castle und nur circa 5 Gehminuten vom Schlossbezirk entfernt. Der perfekte Ausgangspunkt, um ganz Budapest mit all seinen Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants zu erkunden. Das Frühstück sowie der hoteleigene Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna sind im Preis von 144 Euro pro Person für 3 Nächte bereits enthalten. Inklusive ist außerdem noch der Flug.

Bei der Buchung sparen Sie auf der Website von Tchibo bis zu 28 Prozent*. Die Dauer von 3 Nächten kann bei der Buchung noch abgeändert werden. Termine sind insgesamt noch bis Oktober 2020 mit diesem Angebot verfügbar.

3 Nächte in Budapest auf Tchibo anschauen

Tchibo-Angebot 4: Weinverkostung an der Weinstraße in Südtirol

Tolles Angebot in Südtirol*: 3 Nächte im 4-Sterne-Hotel "Residence Garni Hotel Vineus" inklusive Weinverkostung und einem 3-Gänge-Menü. Außerdem gibt es ein tägliches Frühstück am Buffet. Zu den Inklusivleistungen des Angebots zählen außerdem ein Winepass Plus mit vielen Ermäßigungen für Schwimmbäder und Museen in der Umgebung und eine Flasche Wein bei der Anreise. Bei der Buchung von 3 Nächten für 149 Euro pro Person sparen Sie hier bei Tchibo bis zu 40 Prozent.

Das Hotel befindet sich oberhalb von Tramin an der Weinstraße und ist damit nur circa 4 Kilometer vom Kalterer See entfernt. Hier bieten sich also neben der Weinverkostung zahlreiche Aktivitäten wie schwimmen im Außenpool des Hotels oder im See, wandern oder auf der Panoramaterrasse relaxen an. Im Winter gibt es zahlreiche Museen, Kirchen und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarere Nähe. Bozen, die Landeshauptstadt Südtirols, ist außerdem in circa 30 Fahrminuten zu erreichen. Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie auf der Tchibo-Reiseseite*.

Reiseschnäppchen nach Südtirol bei Tchibo anschauen

