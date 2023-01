Bei Teufel* bekommst du Sound-Erlebnisse in bester Qualität. Egal ob Soundbars, HiFi-Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher oder Stereoanlagen - im Online-Shop von Teufel*, findest du für jeden Anlass und die höchsten Ansprüche die passenden Soundprodukte.

Und jetzt kommt der absolute Hammer-Deal: Nur heute, am 19. Januar., sparst du mit unserem exklusiven Gutscheincode INF-EZCF-TFL insgesamt über 55 Prozent beim Bluetooth-Kopfhörer Teufel Real Blue*! Aktuell ist der Over-Ear-Kopfhörer im Teufel Winter-Sale* von 169,99 Euro auf 115 Euro reduziert - mit unserem Code sparst du zusätzlich satte 20 Euro und erhältst den preisgekrönten Alltagsbegleiter so für unschlagbare 95 Euro. Nur heute am Deal-Donnerstag zum Bestpreis! So macht der ohnehin schon einmalige Teufel-Sound doch gleich noch viel mehr Spaß!

hohen Pegel und präzisen Klangdarstellung sowie seinem extremen Tiefbass. Mit dem High Definition Linear Töner kann der Kopfhörer tiefe, präzise Kickbässe, weiche Mitten und seidige Höhen abspielen. Die belüftete Rückraumkammer sorgt für einen offenen und präzisen Klang und ist einzigartig in dieser Preisklasse. Der Sound des Teufel Real Blue * begeistert aufgrund dersowie seinem. Mit demkann der Kopfhörer tiefe, präzise Kickbässe, weiche Mitten und seidige Höhen abspielen. Diesorgt für einen offenen und präzisen Klang und ist einzigartig in dieser Preisklasse.

prämierte Design des Over-Ear Kopfhörers sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der lange Hörsessions und Brillenträger geeignet. Steuern kannst du Lautstärke, Player und Telefon bequem mit dem Daumen dank des an der Ohrmuschel angebrachten Joystick-ähnlichen Button. Dein Handy kannst du entspannt in der Tasche lassen. Das mit dem Red Dot Award 2022des Over-Ear Kopfhörers sorgt für ein. Der Teufel Real Blue * ist mit einem Gewicht von nur 280 Gramm und seinen super weichen Ohrenpolstern mit geringem Auflagedruck ideal für. Steuern kannst dubequem mit dem Daumen dank des an der Ohrmuschel angebrachten Joystick-ähnlichen Button. Dein Handy kannst duin der Tasche lassen.