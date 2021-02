Wer die Nacht zum Tag machen möchte, dem gelingt das mit der taktischen Taschenlampe C3 von WUBEN*. Diese ist ein echter Bestseller auf Amazon und ist aktuell für gerade einmal 28,99 Euro erhältlich - und zusätzlich können Sie mit dem aktuellen Rabattcoupon 5 Prozent sparen (Stand: 12.02.2021).Im Paket enthalten sind die Taschenlampe inklusive einem USB-Ladekabel, einer Handschlaufe, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien und die Bedienungsanleitung.

Die mehr als 400 überwiegend positiven Bewertungen auf Amazon (4,8 von 5 Sternen) sprechen eindeutig für die Taschenlampe. Gelobt wird unter anderem die simple Bedienbarkeit, die starke Helligkeit und die qualitativ hohe Beschaffenheit der Taschenlampe. Der "Strobe"-Modus macht die C3 zudem zu einem adäquaten Mittel zur Selbstverteidigung im Notfall.

Mit 1.200 Lumen die Nacht um Tag machen

Das Beeindruckende an der taktischen Taschenlampe C3 von WUBEN ist definitiv ihr sehr heller Lichtstrahl. Die LED des Leuchten-Herstellers Cree ist imstande, eine Helligkeit von 1.200 Lumen zu erreichen. Damit wird die Nacht zum Tag! Der Lichtstrahl reicht sehr weit, sodass Sie Ihre Umgebung deutlich ausleuchten können. Sie haben die Wahl zwischen sechs Licht-Modi, zwischen denen Sie nach Belieben variieren können.

Praktische Speicherfunktion

Diese taktische Taschenlampe* ist auch imstande, den von Ihnen gewählten Modus zu speichern. So verwenden Sie beispielsweise den High-Modus, schalten die Lampe aus und landen bei erneutem Einschalten automatisch wieder im High-Modus,

Einfach Aufladen per USB

Um die Taschenlampe aufzuladen, schließen Sie sie einfach an das mitgelieferte USB-Kabel an. So können Sie die Lampe problemlos an Laptop, KFZ-Ladegerät oder per Adapter direkt am Stromnetz anschließen. Im Stromsparmodus hält eine Akkuladung sage und schreibe 143 Stunden.

Rundum wasserdicht

Auch für Outdoor-Aufenthalte im Regen ist die Taschenlampe C3 von WUBEN* gemacht. Das Gehäuse ist wasserdicht, sodass auch Wasser der robusten Lampe nichts anhaben kann.

Fünf Jahre Garantie-Versprechen

Der Hersteller ist überzeugt von der Qualität seines Produktes und verspricht eine Garantie-Laufzeit von großzügigen fünf Jahren. Wessen Taschenlampe in diesem Zeitraum versagt, kann sich problemlos an den Hersteller wenden und bekommt diese erstattet.

Taktische Taschenlampe: Was ist das?

Eine taktische Taschenlampe kann viel mehr als eine eine einfache Leuchte. Unter anderem:

Notsignale senden, indem sie Lichtblitze aussendet

Angreifer blenden (inklusive "Strobe"-Modus, also Stroboskop-Effekt)

Sehr helles Licht mittels P9-LEDs

Eine solche taktische Taschenlampe* eignet sich somit für alle Outdoor-Fans und Wanderer, weil damit die Nacht zum Tag gemacht wird und die komplette Umgebung im Blick ist.

Um die 5 Prozent zusätzlichen Rabatt zu aktivieren, klicken Sie einfach die Coupn-Checkbox unter dem Preis an, ehe Sie zur Kasse gehen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.