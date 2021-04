Suppen, Soßen & Würzen – Kochen ist unheimlich vielseitig. Gerichte können bereits mit kleinen Handgriffen verfeinert und variiert werden. Auch Sie haben Lust, mal wieder etwas Neues in der Küche auszuprobieren? GEFRO bietet eine große Auswahl an bekömmlichen und qualitativ hochwertigen Produkten für die Zubereitung Ihrer Lieblingsspeise! Damit Sie sich vorab von der Vielfalt des Sortiments überzeugen können, haben wir heute ein tolles Angebot parat: das Gratis-Probierpaket mit 7 Original-Produkten von GEFRO für Neukunden.

Nicht mehr warten, ausprobieren!

In dem kostenlosen Kennenlernpaket von GEFRO* sind viele Leckereien enthalten:

125 g Beutel GEFRO Suppe & Universalgewürz

50 g Beutel Sauce Bolognese, mit Soja

25 g Beutel Soße zu Braten

10 g Beutel BIO Würzmischung »Bella Italia«

1 Portion Balance Suppen-Pause

1 Portion Balance Salat-Dressing GARTENKRÄUTER

10 g Beutel Salatwürze

*Das Kennenlernpaket ist ausschließlich für Neukunden von GEFRO verfügbar.

5 Gründe, warum Sie GEFRO testen sollten

Über 90 Jahre Erfahrung & Leidenschaft

Viele Produkte in BIO-Qualität – produziert in Bayern

Vegetarisch, vegan, lactosefrei, glutenfrei: GEFRO bietet eine große Vielfalt

Frisch, lecker, bekömmlich: die Produkte unterstützen eine gesunde Ernährung

Immer offen sein für Neues! :)

