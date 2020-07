Super-Angebot bei Aldi: Nokia 1.3 und die PS4 mit drei Spielen

Kurz vor dem Release der neuen Playstation 5 Ende des Jahres macht Aldi noch einmal Dampf: Ab Donnerstag (30. Juli) erhalten Sie die Playstation 4 Pro inklusive der drei Spiele Gran Turismo: Sport, Marvel's Spider-Man und Horizon: Zero Dawn für nur 367 Euro (Aldi Nord) bzw. 367,63 Euro (Aldi Süd). Dazu bekommen Sie das Nokia 1.3 für unter 100 Euro - das perfekte Angebot für den Smartphone-Einstieg,

Im Folgenden stellen wir Ihnen das Aldi-Angebot mit PS4 und Nokia 1.3 genauer vor. Wir verraten Ihnen aber auch, wo sie die Geräte noch günstiger bekommen.

PS4 Pro mit drei Spielen und Nokia 1.3

Ab Donnerstag, 30. Juli, gibt es das Technik-Angebot bei Aldi Süd und Nord. Nicht nur erhalten Sie das Nokia 1.3 Smartphone für nur 92,14 Euro, sondern Aldi bietet Ihnen ebenfalls die Playstation 4 Pro inklusive drei Spielen für nur 367 bzw. 367,63 Euro. Hier lohnt sich schnell sein, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Das Nokia 1.3 von HMD Global

Mit dem Nokia 1.3 von HMD Global* erhalten Sie ein Einsteiger-Smartphone zum tollen Preis von nur 92,14 Euro. Mit dem Nokia 1.3 bietet Ihnen Aldi ein gutes Smartphone für wenig Geld. Im Folgenden listen wir Ihnen die technischen Daten des Einsteiger-Smartphones auf:

Betriebssystem: Android 10 Go

Arbeitsspeicher: 1 GB

Prozessor: Qualcomm

Display: 5,71 Zoll HD+

Speicher: 16 GB

Akku: 3000 mAH

Kamera: 8 MP

GPS

Die Playstation 4 Pro inklusive drei Spielen

Ab dem 30. Juli erhalten Sie die Sony Playstation 4 Pro* inklusive der Spiele Marvel's Spider-Man, Gran Turismo Sport und Horizon: Zero Dawn für nur 367 Euro bei Aldi Nord und 367,63 Euro bei Aldi Süd. Neben der weißen PS4 Pro mit 1 TB-Festplatte, bekommen Sie folgende Spiele inklusive:

Gran Turismo: Sport: Wenn Sie auf der Suche nach einem Multiplayer-Rennspiel sind, das ein faires Matchmaking hat, sind Sie mit diesem Spiel auf der sicheren Seite

Marvel's Spider-Man: Wenn Sie Fan von Spider-Man oder abwechslungsreichen Open-World-Spielen bist, musst Du hier zugreifen. Abwechslungsreiche Action ist garantiert.

Horizon: Zero Dawn: Preisgekröntes abenteuerliches Action-Rollenspiel. Tauchen Sie in eine postapokalyptische Spielwelt ein.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.