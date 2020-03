Strohhalm-Wasserfilter: Sicheres Trinkwasser im Notfall für unterwegs

Mit diesem Strohhalm-Wasserfilter haben Sie unterwegs immer sicheres Trinkwasser: Jeder Wanderer oder Rucksackreisender kennt es: Schwere Wasserflaschen aus Metall oder Glas machen das Reisen beschwerlich. Wer immer und überall sauberes und vor allem sicheres Trinkwasser haben möchte, für den ist der LifeStraw Personal der ideale Begleiter. Der leichte Strohhalm-Wasserfilter wiegt nur lächerliche 57 Gramm und funktioniert ohne Batterien oder Chemikalien. Einfach im nächsten Fluss, Bach, Teich oder See unter Wasser halten und los gehts.

Das Trinkwasser wird aber nicht nur sauber, es wird auch sicher. Der LifeStraw Personal* entfernt über 99,99 Prozent der Bakterien und Protozoen. Sie müssen sich also um Salmonellen, E. coli, Giardia oder Cryptosporidium keine Sorgen machen. Er ist einfach zu bedienen: Kein lästiges Pumpen oder giftige Chemikalien. Einfach unter Wasser halten und trinken. Mit dem LifeStraw Personal* können Sie mit gutem Gewissen aus den Trinkwasserquellen vor Ort trinken. Ohne Ablaufdatum oder Verschleißteile ist er das ideale Notfall-Equipment für das Auto, Zuhause oder im Rucksack.

So funktioniert der LifeStraw-Wasserfilter

Der LifeStraw Personal* funktioniert ganz ohne Batterien und Chemikalien. Der LifeStraw nutzt eine fortschrittliche Hohlfasermembrantechnologie, welche bis auf 0,2 Mikrometer filtert. Die Poren der Membran sind für Verunreinigungen undurchlässig und filtern sie so heraus. Dadurch, dass weder Chemikalien, Batterien oder bewegliche Teile benötigt werden, lässt der LifeStraw Personal sich sehr leicht reinigen.

Zum Video "Trinkwasser sparen! So geht's"

Bis zu 4000 Liter Trinkwasser filtern

Mit dem LifeStraw Personal können Sie insgesamt bis zu 4000 Liter Wasser filtern, Sie bekommen also 4000 Liter Trinkwasser. Es ist sehr leicht herauszufinden, wenn Ihr LifeStraw seine maximale Durchlaufmenge erreicht hat, da er gegen Ende seiner Haltbarkeit immer weniger Wasser filtert und irgendwann einfach ganz aufhört. Die maximale Durchlaufmenge ist erreicht, wenn Ihr Wasserfilter kein Wasser mehr durchlässt. So ist höchste Sicherheit garantiert. Ist dieser Zeitpunkt gekommen, wird es Zeit für einen neuen LifeStraw. Tipp: Regelmäßige Reinigung des Filters erhöht die Lebenszeit Ihres LifeStraw Personal*.

Mit dem LifeStraw Gutes tun: Ein zusätzliches Argument für einen LifeStraw Personal ist, dass LifeStraw mit ihrer Kampagne ”Follow the liters” für jedes verkaufte Produkt einem Schulkind in Not Trinkwasser für ein ganzes Schuljahr ermöglicht. Den LifeStraw Personal bekommen Sie schon ab 26,95 Euro.

Technische Daten des LifeStraw: Alles auf einen Blick

filtert über 99,99 Prozent aller Bakterien und Protozoen

schützt auch vor Mikroplastik

filtert bis auf 0,2 Mikrometer und übertrifft EU- und EPA- Filterstandards

filtert bis zu 4.000 Liter Wasser ohne Batterien und Chemikalien

ultra leicht: Der LifeStraw Personal wiegt nur 57 Gramm, ist 22,5 cm lang und hat einen Durchmesser von 2,5 cm. Damit ist er perfekt für den Einsatz unterwegs geeignet

trinken Sie direkt aus Trinkwasserquellen vor Ort wie Flüssen, Bächen, Teichen oder Seen sicheres Trinkwasser

Gutes tun: Für jedes verkaufte Produkt ermöglicht LifeStraw einem Kind in Not Zugang zu Trinkwasser für ein ganzes Schuljahr

Sehen Sie sich den LifeStraw Personal ab 26,95 Euro auf Amazon an

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.