Sonys Days of Play Angebote: PlayStation Plus und aktuelle Games zum Tiefpreis

Sonys Days of Play sind endlich wieder da: Für PlayStation-Spieler stehen damit wieder zwei Wochen lang etliche erstklassige Angebote rund um die PS4 zur Verfügung.

Die Aktion begann bereits am 25. Mai und läuft bis zum 8. Juni 2020. Neben einigen topaktuellen Spielen gibt es auch Rabatte auf zwei ausgewählte VR-Packs - und die PS-Plus-Mitgliedschaft zum sensationellen Preis* von nur 41,99 Euro!

Games

Während Sonys "Days of Play" gibt es ab dem 25. Mai einige Top-Spiele im Angebot. Zu den bekanntesten gehören:

Außerdem werden ausgewählte Spiele der Playstation Hits für 14,99 Euro erhältlich sein: Dazu zählen unter anderem

Playstation Pakete: VR stark reduziert

Für die Days of Play wurden verschiedene Packs reduziert: Zum einen steht das PlayStation VR Starter Pack für 199,99 Euro* im Angebot. Auch der PS VR Mega Pack ist vergünstigt für 229,99 Euro erhältlich. Damit erlaubt Sony einen vergünstigten Einblick in die virtuelle Realität.

Auch ein PlayStation-Abonnement ist für diesen Zeitraum vergünstigt: Sony stellt die PlayStation Plus-Jahresmitgliedschaft* für nur 41,99 Euro statt 59,99 Euro bereit. Eine PlayStation Now Mitgliedschaft ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ebenfalls für 41,99 Euro erhältlich, eine drei-monatige Mitgliedschaft kostet 19,99 Euro.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.