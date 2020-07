Angebote nur vom 30. Juli bis zum 5. August gültig

Alle Angebote finden Sie ab dem 30. Juli in der aktuellen Beilage von expert Bamberg. Die Angebote von expert Bamberg gelten nur vom 30. Juli bis zum 5. August. Schauen Sie am besten direkt in der Filiale vorbei.

Anfahrt und Kontakt zu expert Bamberg

expert Bamberg GmbH

Michelinstraße 142

96103 Hallstadt

Info: https://www.expert.de/hallstadt

Wir wollen den Schnäppchen-Newsletter noch besser für Sie machen! Nehmen Sie an unserer Schnell-Umfrage teil - es dauert nur eine Minute.

*Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.