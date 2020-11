Vergessen Sie das lästige Schleppen von Sprudelflaschen und Getränkekisten! Mit dem angesagten Wassersprudler von SodaStream* schonen Sie Ihren Rücken und auch den Geldbeutel. Außerdem tun Sie der Umwelt etwas Gutes, da durch den Sprudler wesentlich weniger Abfall anfällt, als bei gewöhnlichen Flaschen. Nutzen Sie am besten den Black Friday Amazon, der mit einigen tollen SodaStream-Schnäppchen aufwartet. Dabei können Sie bis zu 57 Prozent gegenüber dem Normalpreis sparen. Wir stellen Ihnen die unterschiedlichen Sets vor - satte Rabatte inklusive.

Das sind die SodaStream-Schnäppchen zum Black Friday

Schnäppchen 1: SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler mit CO2-Zylinder und 2x Glaskaraffen, titan*. Das Bestseller-Set. Dieses Schnäppchen bekommen Sie für gerade einmal 83,99 Euro anstatt 169,99 Euro - eine krasse Reduzierung um 51 Prozent. Dieses Produkt sticht vor allem durch sein elegantes, sowie zeitloses, Design heraus und findet auch bei einem schicken Dinner seinen Platz auf dem Tisch. Der Wassersprudler kommt mit zwei Glaskaraffen, die für die Spülmaschine geeignet sind, und einem CO2-Zylinder (reicht für 60 Liter Sprudelwasser). Die Glaskaraffe wird einfach in den Metallbehälter des Sprudlers gesteckt, sie drücken auf den Sprudelknopf und schon haben Sie frisches Sprudelwasser!

Schnäppchen 2: SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler-Set Promopack mit CO2-Zylinder, 2x Glaskaraffen, 2x Trinkgläsern, titan*. Das Set mit dem besten Preis-Leistungs-Verhälnis. Diese Version des Wassersprudlers kommt mit der gleichen Ausstattung wie Schnäppchen Nr. 1, hat aber zusätzlich zwei Trinkgläser und ein Sirup-Probier-Set im Gepäck. Dafür kostet sie ein paar Euro mehr - 90,99 Euro, um genau zu sein.

Wer seinen Sprudel mit möglichst wenig Abfall produzieren möchte, dazu noch bares Geld sparen will und auf lästiges Schleppen schwerer Sprudelflaschen verzichten möchte, ist mit den Wassersprudlern von SodaStream bestens bedient. Sichern Sie sich also heute noch den Kult-Sprudler, der Amazon Prime Day geht nur noch bis heute, 23:59 Uhr.

